Uno Entre Rios | El País | Gobierno

El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años

El Gobierno propone reducir la edad de imputabilidad hasta los 12 años para intervenir en delitos graves, combinando sanciones y programas de reinserción.

28 de enero 2026 · 12:49hs
El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años.

El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años.

En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el Gobierno nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad y abrió la puerta a que el piso sea incluso inferior al propuesto en el proyecto oficial, que actualmente establece el límite en los 13 años.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a la realidad del delito juvenil y afirmó que el debate internacional se orienta hacia edades más tempranas. "La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos", expresó en declaraciones a Radio La Red.

Por decreto, el Gobierno quitó la obligatoriedad de educación vial y de prevención de la violencia de género en 2026 y delegó inclusión a provincias.

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil. 

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

LEER MÁS: El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias

La edad mínima de imputabilidad, eje del proyecto del Gobierno

Gabinete de Ministros de Javier Milei (1).jpeg

En ese marco, la funcionaria señaló que la discusión actual se concentra entre los 12 y los 13 años. "La tendencia y el debate están alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14", afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con una reforma más profunda del sistema penal juvenil.

Monteoliva remarcó que el objetivo de la iniciativa no es criminalizar a los menores, sino dotar al Estado de herramientas legales para intervenir de manera más efectiva frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Según explicó, la nueva Ley Penal Juvenil apunta a combinar sanciones proporcionales con instancias de contención y reinserción social.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo ya generó fuertes cruces con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, quienes advierten sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer previamente las políticas de prevención y protección social.

Pese a las críticas, desde el Gobierno insisten en que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a la inseguridad y sostienen que el debate parlamentario será clave para definir el alcance final de la iniciativa.

Gobierno Imputabilidad Argentina
Noticias relacionadas
El Gobierno rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro argetnino sacado del país. Fue en el marco del juicio por la expropiación de YPF

El Gobierno rechazó pedido de informe sobre la ubicación del oro argentino

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias.

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias

reformas, senado y negociacion con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

Reformas, Senado y negociación con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

Milei convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero para tratar la reforman laboral, de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

Ver comentarios

Lo último

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Ultimo Momento
Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Policiales
Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ovación
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Dejanos tu comentario