Uno Entre Rios | El País | Gobierno

Educación vial y violencia de género: el Gobierno las sacó del esquema educativo obligatorio

Por decreto, el Gobierno quitó la obligatoriedad de educación vial y de prevención de la violencia de género en 2026 y delegó inclusión a provincias.

27 de enero 2026 · 14:22hs
Por decreto

Foto: Archivo/UNO

Por decreto, el Gobierno quitó la obligatoriedad de educación vial y de prevención de la violencia de género en 2026 y delegó inclusión a provincias.

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional eliminó por decreto la obligatoriedad de algunos contenidos y materias que hasta ahora formaban parte del plan de estudios en todo el país. Los cambios comenzarán a regir a partir del próximo año y modifican el esquema educativo vigente.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio del año pasado. A partir de esta medida, ciertos contenidos dejan de ser obligatorios a nivel nacional y la responsabilidad sobre su inclusión queda en manos de cada provincia, que podrá decidir si los mantiene o no dentro de sus programas escolares.

LEER MÁS: Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

El Gobierno eliminó educación vial y prevención de la violencia de género del plan obligatorio

Escuela Normal Superior José María Torres.jpeg

La eliminación del artículo 3° de la Ley 27.334 y de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 impacta directamente en dos áreas clave. Por un lado, se deja sin obligatoriedad la enseñanza de educación vial, lo que implica que ya no será obligatorio dictar cursos, formaciones ni contenidos específicos sobre esta temática en las escuelas del país. Por otro, se elimina la jornada anual obligatoria "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género", que se desarrollaba en todos los niveles educativos.

Mientras tanto, las provincias ya definieron sus calendarios escolares para el inicio de clases en 2026, entre ellas Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, el ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, las clases iniciarán el miércoles 25 de febrero.

Otras jurisdicciones tendrán fechas diferentes: Chubut, Jujuy y San Luis arrancarán el lunes 23 de febrero; Tierra del Fuego lo hará el martes 24 de febrero; Santiago del Estero será la primera en comenzar, el miércoles 18 de febrero. De este modo, cada provincia se prepara para un nuevo año escolar atravesado por cambios en los contenidos educativos y decisiones descentralizadas sobre su implementación.

Gobierno Educación vial Violencia de género
