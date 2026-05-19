Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario.

El presidente Javier Milei dijo este martes que la convicción de su Gobierno será seguir "apretando la política monetaria" para "derrotar la inflación".

El presidente Javier Milei dijo este martes que la convicción de su Gobierno será seguir "apretando la política monetaria" para "derrotar la inflación", según expresó en un evento del VALO, que se realizó en el Malba.

"Nosotros tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos en seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación. Es decir, no vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación", dijo Milei.

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Según el mandatario nacional, todavía están lidiando "con los rezagos de la política monetaria, porque recién, a mediados de 2024", pudieron "frenar la emisión de dinero porque habían quedado elementos endógenos funcionando".

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En este contexto, fue contundente: "Pero nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Y eso también es un elemento importante porque eso también impacta sobre la tasa de interés".

Su visión sobre el cepo cambiario

Sobre el cepo cambiario, Milei aseguró: "(La) Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente el 95% del cepo. Con lo cual y, además, el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares, que es lo que llevamos comprado de dinero, el tipo de cambio hoy estaría en 1.100".

"El dólar está muy lejos de las bandas y, además, estamos acumulando una gran cantidad de dólares. Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos", explicó Milei en su alocución.