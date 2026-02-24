Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

En el Congreso Extraordinario de Agmer, que sesionó el lunes en Paraná se dispuso el no inicio de clases y acciones locales y departamentales

24 de febrero 2026 · 12:49hs
Tras rechazar la oferta salarial, Agmer se plegó al paro nacional docente para el 2 de marzo

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) declaró el no inicio del ciclo lectivo este lunes 2 de marzo, cumpliendo el paro nacional que convocó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Además, anunció que se realizarán acciones sindicales a nivel local y departamental.

Así se resolvió en el Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó ayer en Paraná y dispuso:

* Declarar el no inicio del Ciclo Lectivo en el marco del paro nacional resuelto por la CTERA para el 2 de marzo, exigiendo paritaria docente nacional, financiamiento educativo y en rechazo de la denominada Ley de Libertad Educativa.

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial.

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Representantes de Agmer recibirán este lunes la propuesta salarial del Gobierno provincial.

Agmer, entre el paro de Ctera y la paritaria docente

* Realizar acciones locales y departamentales en el marco del paro nacional.

La postura de Agmer

Luego de la reunión realizada en la Secretaria de Trabajo, Agmer consideró insuficiente la propuesta realizada por el Gobierno provincial en torno a la paritaria docente. Habrá un cuarto intermedio por cinco días (hasta el martes 3 de marzo) donde luego las partes volverán a reunirse.

"No contenía nada ninguno de los reclamos que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación, por lo que se rechazó. No respondía a los criterios de nuestra comisión de salario, por lo tanto, pedimos un cuarto intermedio y, junto con el resto de los sindicatos que nos estaban acompañando definimos rechazarlo directamente por los montos bajos que que caracterizaban la propuesta", indicaron desde Agmer.

"Ahora volvemos al Congreso, que está en cuarto intermedio, donde vamos a definir los pasos a seguir. Ahora el Gobierno tiene cinco días para una propuesta modificada y superadora ante la Secretaría de Trabajo", agregaron.

Paro docente

El comunicado

"El Gobierno provincial presentó en audiencia paritaria sumas y montos que no satisfacen las demandas planteadas por el Congreso de Agmer. Rechazamos la propuesta declarándonos en situación de conflicto, amparados en la Ley de Paritarias Docentes".

En la audiencia paritaria llevada a cabo en la tarde de este lunes 23 el gobierno provincial presentó la siguiente propuesta:

» Monto fijo de $45.000 no remunerativos y no bonificables.

» Monto fijo de $25.000 con el mismo carácter que el año pasado (para docentes con más de 10 años de antigüedad).

» Incremento de la Ayuda Escolar en un 50%.

» Monto fijo de $ 30.000 para jubiladas y jubilados.

» Volver a dialogar en el mes de mayo.

"Nuestro Congreso rechaza la propuesta y declara la situación de conflicto contemplada en Ley de Paritarias Docentes".

Por otra parte, se confirmó que el gremio docente se plegará al paro nacional propuesto por Ctera el lunes 2 de marzo, día en que debe comenzar el ciclo lectivo.

¿Qué dijo el CGE?

Carlos Cuenca, presidente del Consejo General de Educación (CGE), destacó "el diálogo que hubo y que seguirán trabajando. El Gobierno presentó una propuesta inicial, la cual fue rechazada. Se hizo un esfuerzo muy grande, pero evidentemente no alcanzó".

Agmer Paraná paro
