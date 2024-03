El gobierno defendió la oferta a los docentes: "Nos cuesta entender el paro"

El ministro Manuel Troncoso dijo que el paro de Agmer "no se entiende" y defendió la oferta del 18% más el pago del FONID y Conectividad. Llamó al diálogo.

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, consideró desproporcionado el paro de 48 horas que llevó adelante la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) entre el jueves y este viernes. A su vez, defendió la oferta salarial presentada, que consiste en un 18%, que incluía el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Conectividad, estos dos últimos componentes que corresponden a Nación, pero cuyos fondos no giró a la provincia.

Acompañado por la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, Troncoso pasó revista a los últimos acontecimientos nacionales y provinciales que derivaron en el conflicto docente y, entre otras cosas, remarcó que el gobierno de Rogelio Frigerio hizo el máximo esfuerzo para alcanzar una oferta que incorpora dos conceptos que corresponden a Nación. No obstante, juzgó como una falta de sentido común que el gremio mayoritario la haya rechazado. "Acá se trabaja sobre lo posible. No se puede comprometer uno a pagar lo que no se tiene. Es sentido común. Todos tenemos que ceder un poquito", manifestó.