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OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER también detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

28 de agosto 2026 · 12:52hs
OSER también detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

OSER también detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

La Obra Social OSER informó que las prestaciones correspondientes a junio ya fueron liquidadas y comprenden a 1.124 cuidadores domicilairios. También detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

Las prestaciones realizadas durante junio de 2026 y presentadas en julio ya completaron el proceso de liquidación. En total, esta instancia alcanza a 1.124 cuidadores domiciliarios.

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En cuanto a las prestaciones de julio, cuyas facturas comenzaron a recibirse durante agosto, 397 ya fueron liquidadas y se encuentran en proceso de pago.

El resto de las presentaciones correspondientes a julio permanece en proceso de auditoría y control, pasos necesarios antes de avanzar con su liquidación. OSER señaló que todavía siguen ingresando facturas por servicios prestados durante ese mes, incluso en estos días. Esta situación dificulta que todas las prestaciones puedan incorporarse al mismo circuito y pagarse de manera simultánea.

Un proceso disperso con múltiples obstáculos que requiere control

Los cuidadores domiciliarios no son empleados de OSER, sino prestadores externos que brindan un servicio a los afiliados. Por esa razón, los montos que perciben no son sueldos adeudados, sino pagos por servicios efectivamente realizados, facturados y posteriormente verificados por la Obra Social.

El trámite comienza cuando cada familia presenta la planilla que certifica el servicio recibido, acompañada por la factura correspondiente. A partir de allí se inicia un circuito administrativo que presenta distintas complejidades.

En primer lugar, la documentación puede ser entregada en cualquiera de las más de 100 oficinas de OSER distribuidas en la provincia. En segundo término, las presentaciones no se realizan en una fecha única: algunas ingresan durante los primeros días del mes y otras lo hacen varias semanas después.

Luego, toda esa documentación debe ser reunida en un mismo circuito administrativo para su procesamiento. Finalmente, se realiza la auditoría de cada caso, mediante la cual se comprueba que el servicio haya sido efectivamente prestado y que la documentación presentada sea correcta. Una vez completados esos controles, se procede a la liquidación y al pago.

"Pese a las dificultades propias de esta modalidad de facturación y de la necesaria constatación de cada servicio, más de 1.100 cuidadores domiciliarios están cobrando a 30 días. Esto demuestra el esfuerzo que realiza la OSER y el respeto que mantiene hacia un sector que cumple una tarea fundamental para nuestros afiliados", afirmó el vicepresidente de la Obra Social, Ricardo García.

OSER continuará auditando y liquidando las presentaciones pendientes a medida que ingresen y completen los controles correspondientes, y continuará avanzado en el proceso de simplificación del trámite.

OSER cuidadores domiciliarios junio
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