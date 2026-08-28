Roque Narvaja: "Estoy en la mejor etapa de mi vida"

Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero y en exclusiva conversó con UNO

El cantautor Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con “Un amante de cartón”, el espectáculo que recupera las canciones de uno de los discos más exitosos de su carrera. En diálogo con UNO, habló sobre la vigencia de sus clásicos, su presente y la alegría de volver a encontrarse con el público.

Hay canciones que consiguen escapar del paso del tiempo. Cambian las épocas y aparecen nuevas generaciones, pero algunas melodías permanecen. Las de Roque Narvaja forman parte de ese grupo de canciones que siguen encontrando nuevos oídos y que, para quienes las acompañaron desde el comienzo, también funcionan como una puerta hacia los recuerdos.

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El reconocido cantautor argentino llegará a Paraná este miércoles 2 de septiembre para presentar “Un amante de cartón”, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. El espectáculo toma su nombre del disco que Narvaja editó entre 1981 y 1982 y que se convirtió en uno de los trabajos más exitosos de su trayectoria.

“Un amante de cartón es el título de mi disco más vendido”, contó en diálogo con UNO. El álbum reúne 11 canciones y, según explicó, el nombre del espectáculo surgió como una manera de garantizarle al público que esas canciones que todavía son solicitadas estarán presentes durante la noche.

El repertorio incluye clásicos como “Santa Lucía”, “Menta y limón”, “Yo quería ser mayor” y “Como si estuvieras aquí”, además de “El extraño del pelo largo”, canción que marcó sus comienzos como integrante de La Joven Guardia.

Pero el espectáculo no estará sostenido únicamente por la memoria de aquellos éxitos. Narvaja llegará acompañado por una banda que, según destacó, tiene un papel central. “Yo no es que tenga músicos que me acompañen, yo soy músico también y formo parte de una banda”, explicó.

“Todo lo que suena lo tocamos nosotros, todo lo que suena y lo que se canta lo hacemos nosotros”, remarcó, reivindicando una manera de hacer música basada en el encuentro entre los músicos y el público.

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El presente

Con más de cinco décadas de trayectoria, Narvaja no mira su carrera solamente desde la nostalgia. Asegura estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida y sostiene que lo mejor todavía está por venir.

“Estoy en la mejor, si bien sé que lo mejor está por llegar”, afirmó. Para el músico, el pasado forma parte del recuerdo y el futuro todavía no existe. “Entonces yo todo lo que tengo es el día de hoy”, reflexionó.

Esa mirada también se relaciona con una etapa personal en la que busca disfrutar, ayudar y estar para los demás. “Lo mejor es estar agradecido y trabajar para los demás”, resumió.

Mientras tanto, la música continúa siendo el punto de encuentro entre su historia y el presente. Las canciones que compuso hace décadas siguen formando parte de sus recitales y permiten que distintas generaciones compartan una misma experiencia.

“Gracias a Dios, la gente nos eligió”, señaló al hablar de la vigencia de sus canciones.

Una noche de clásicos

La cita en Paraná será una oportunidad para reencontrarse con una obra que forma parte del cancionero popular argentino. Será una noche de clásicos, pero también de música en vivo y de un artista que, después de 56 años de carrera, continúa entendiendo cada escenario como una celebración.

“Cuando subimos al escenario es el festejo total de toda una vida dedicada a una ilusión”, expresó Narvaja. Para él, esa ilusión sigue teniendo que ver con la música y con la esperanza de un mundo mejor.

Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con “Un amante de cartón”. Las entradas están disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.