Uno Entre Rios | Escenario | Roque Narvaja

Roque Narvaja: "Estoy en la mejor etapa de mi vida"

Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero y en exclusiva conversó con UNO

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

28 de agosto 2026 · 16:45hs
Roque Narvaja: Estoy en la mejor etapa de mi vida

El cantautor Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con “Un amante de cartón”, el espectáculo que recupera las canciones de uno de los discos más exitosos de su carrera. En diálogo con UNO, habló sobre la vigencia de sus clásicos, su presente y la alegría de volver a encontrarse con el público.

Roque Narvaja llega a Paraná con las canciones que atravesaron generaciones

Hay canciones que consiguen escapar del paso del tiempo. Cambian las épocas y aparecen nuevas generaciones, pero algunas melodías permanecen. Las de Roque Narvaja forman parte de ese grupo de canciones que siguen encontrando nuevos oídos y que, para quienes las acompañaron desde el comienzo, también funcionan como una puerta hacia los recuerdos.

extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al premio provincial de la pieza unica artesanal

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

cindy cats cerrara el ano en diciembre despues de cuatro sold out en amerika

Cindy Cats cerrará el año en diciembre después de cuatro sold out en Amerika

El reconocido cantautor argentino llegará a Paraná este miércoles 2 de septiembre para presentar “Un amante de cartón”, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. El espectáculo toma su nombre del disco que Narvaja editó entre 1981 y 1982 y que se convirtió en uno de los trabajos más exitosos de su trayectoria.

“Un amante de cartón es el título de mi disco más vendido”, contó en diálogo con UNO. El álbum reúne 11 canciones y, según explicó, el nombre del espectáculo surgió como una manera de garantizarle al público que esas canciones que todavía son solicitadas estarán presentes durante la noche.

El repertorio incluye clásicos como “Santa Lucía”, “Menta y limón”, “Yo quería ser mayor” y “Como si estuvieras aquí”, además de “El extraño del pelo largo”, canción que marcó sus comienzos como integrante de La Joven Guardia.

Pero el espectáculo no estará sostenido únicamente por la memoria de aquellos éxitos. Narvaja llegará acompañado por una banda que, según destacó, tiene un papel central. “Yo no es que tenga músicos que me acompañen, yo soy músico también y formo parte de una banda”, explicó.

“Todo lo que suena lo tocamos nosotros, todo lo que suena y lo que se canta lo hacemos nosotros”, remarcó, reivindicando una manera de hacer música basada en el encuentro entre los músicos y el público.

El presente

Con más de cinco décadas de trayectoria, Narvaja no mira su carrera solamente desde la nostalgia. Asegura estar atravesando uno de los mejores momentos de su vida y sostiene que lo mejor todavía está por venir.

“Estoy en la mejor, si bien sé que lo mejor está por llegar”, afirmó. Para el músico, el pasado forma parte del recuerdo y el futuro todavía no existe. “Entonces yo todo lo que tengo es el día de hoy”, reflexionó.

Esa mirada también se relaciona con una etapa personal en la que busca disfrutar, ayudar y estar para los demás. “Lo mejor es estar agradecido y trabajar para los demás”, resumió.

Mientras tanto, la música continúa siendo el punto de encuentro entre su historia y el presente. Las canciones que compuso hace décadas siguen formando parte de sus recitales y permiten que distintas generaciones compartan una misma experiencia.

“Gracias a Dios, la gente nos eligió”, señaló al hablar de la vigencia de sus canciones.

Una noche de clásicos

La cita en Paraná será una oportunidad para reencontrarse con una obra que forma parte del cancionero popular argentino. Será una noche de clásicos, pero también de música en vivo y de un artista que, después de 56 años de carrera, continúa entendiendo cada escenario como una celebración.

“Cuando subimos al escenario es el festejo total de toda una vida dedicada a una ilusión”, expresó Narvaja. Para él, esa ilusión sigue teniendo que ver con la música y con la esperanza de un mundo mejor.

Roque Narvaja se presentará este miércoles 2 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con “Un amante de cartón”. Las entradas están disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del teatro.

LEER MÁS: Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Roque Narvaja vida cantante Paraná
Noticias relacionadas
a dias de su show en el malvinas argentinas, zell presenta wake up

A días de su show en el Malvinas Argentinas, Zell presenta "Wake Up"

raul gonzalez inaugura parana metafisico en gap galeria de arte

Raúl González inaugura "Paraná Metafísico" en GAP Galería de Arte

Darío Grandinetti llega a Paraná con El escritor de todas las cosas

Darío Grandinetti llega a Paraná con "El escritor de todas las cosas"

el gloria montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronomico

El Gloria Montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronómico

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Atención médica en el exterior: cómo actuar ante una emergencia de viaje

Atención médica en el exterior: cómo actuar ante una emergencia de viaje

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Atención médica en el exterior: cómo actuar ante una emergencia de viaje

Atención médica en el exterior: cómo actuar ante una emergencia de viaje

Roque Narvaja: Estoy en la mejor etapa de mi vida

Roque Narvaja: "Estoy en la mejor etapa de mi vida"

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Policiales
La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Ovación
Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

Bebote Álvarez, otra vez preso: lo vinculan a una banda de narcotraficantes

La selección argentina logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

La selección argentina logró un triunfo clave ante Puerto Rico y se ilusiona con clasificar al Mundial

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

La provincia
La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

La Municipalidad de Paraná capacita a emprendedores gastronómicos

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Departamento Concordia: el granizo produjo daños en plantaciones cítricas

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Extienden hasta el 11 de septiembre la convocatoria al Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná

Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Dejanos tu comentario