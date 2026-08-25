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Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

Con la participación de nueve equipos femeninos y 12 masculinos, el Torneo Nacional Fase 1 se realizará entre el viernes y el domingo en la Capital del Citrus.

25 de agosto 2026 · 21:23hs
Paracao será uno de los equipos que participará del Torneo Nacional en Concordia.

Prensa Paracao

Paracao será uno de los equipos que participará del Torneo Nacional en Concordia.

Concordia recibirá a los mejores equipos de la Región Centro, que entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto participarán del Torneo Nacional Fase 1 de Mayores. La competencia se desarrollará en las canchas de Comercio 1, Capuchinos y UNER.

Participarán elencos femeninos y masculinos de la Asociación Santafesina de Handball (ASH), la Asociación Rosarina de Handball (ARH), la Federación Cordobesa de Balomnano (Fecobal), la Asociación de balonmano del norte de la provincia de Buenos Aires (Asbalnor) y la Federación Entrerriana de Handball (FEH).

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Entre las mujeres habrá nueve clubes y entre los varones 12, siendo ambas competencias divididas en cuatro zonas de tres y cuatro conjuntos, respectivamente. Los participantes disputarán el ascenso al Torneo Nacional de Clubes C 2027.

Los equipos que jugarán en Concordia

En la rama femenina competirán: por la Zona A, Automóvil Club de San Nicolás, Atlético Sagrado Corazón de Rosario y Don Bosco de Paraná; por la Zona B, Regatas de San Nicolás, Nueva Aurora de Rosario y Alianza de Santo Tomé; por la Zona C, General Paz Juniors de Córdoba, Independiente de Santo Tomé y CPEF Nº 3 de Concepción del Uruguay; y por la Zona D Capuchinos de Concordia, Banco de Córdoba y Gran Rosario.

Mientras que en la rama masculina jugarán: en la Zona A, Colegio Anglo Americano de Alta Gracia, Amistad y Unión de Rosario, Adelante de Reconquista y CPEF Nº 3 de Concepción del Uruguay; en la Zona B, Capuchinos de Concordia, Banco de Córdoba, Regatas de San Nicolás e Independiente de Santo Tomé; en la Zona C, General Paz Juniors de Córdoba, Atlético Sagrado Corazón de Rosario, Juventud Unida de Gualeguaychú y Automovil Club de San Nicolás; y en la Zona D, Paracao de Paraná, IL Peretz de Santa Fe, Social Zona Sur de Rosario y Universitario de Villa María.

Torneo Nacional Concordia Federación Entrerriana de Handball Handball
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