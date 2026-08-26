La juventud entrerriana atraviesa una inédita y silenciosa crisis financiera. Un informe procesado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), la Fundación Friedrich Ebert (FES) y analizado por la consultora paranaense EJE, reveló que 40.613 jóvenes de hasta 25 años tienen deudas registradas en el sistema financiero formal de la provincia. El dato más alarmante es el nivel de incumplimiento: el 32,25% de ellos se encuentra en situación de mora, registrando atrasos superiores a los 90 días. Concordia y Paraná con índices críticos en morosidad juvenil.

La dimensión de esta problemática se expone con mayor nitidez al compararla con otras generaciones de la provincia, según indicó a UNO Nahuel Baridón, licenciado en Ciencias Políticas y director de Eje Consultora. Mientras que la tasa de mora juvenil lidera de forma indiscutida el deterioro crediticio provincial, las personas de entre 66 y 75 años registran apenas un 8,22% de mora. Esto significa que la morosidad entre los deudores más jóvenes es 3,9 veces mayor que la de los adultos mayores, confirmando que aumenta de manera sostenida en Entre Ríos a medida que disminuye la edad de los deudores.

“Para realizar esta investigación, tomamos un informe de alcance nacional con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, el cual fue procesado y publicado originalmente por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) en su plataforma ‘Mapa de la Deuda’. Lo que hicimos desde la consultora fue desagregar ese informe nacional para enfocarlo específicamente en Entre Ríos, analizando los datos correspondientes a sus cuatro principales departamentos: Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay. Esta primera etapa del trabajo es un recorte netamente cuantitativo; decidimos dividir el estudio para difundir e instalar primero los números fríos del endeudamiento, antes de avanzar hacia la segunda fase cualitativa en la que organizaremos grupos focales de discusión o focus groups para indagar a fondo la problemática”

El auge de los neobancos

El informe detalla que la relación de los jóvenes con el crédito se concentra fuertemente en plataformas digitales no bancarias, también denominadas neobancos (como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Brubank). Un total de 27.867 jóvenes registran deudas en neobancos, representando el 69% del universo total de deudores juveniles en la provincia. En contraposición, los bancos públicos solo contienen al 8,6% de este segmento (3.508 deudores).

Nahuel Baridón explicó que los neobancos captan con facilidad a esta población debido a que los préstamos “están a un solo clic y no tienen mayores requisitos”. Sin embargo, esta agilidad tecnológica convive con altos niveles de morosidad: los neobancos registran un 31,1% de mora, una cifra superada ampliamente por las emisoras de tarjetas no bancarias (43,5%) y los proveedores no financieros de crédito (48,6%).

A este escenario financiero se suma que la gran mayoría de estos jóvenes carece de un empleo formal. Baridón señala que aquellos que poseen ingresos suelen desempeñarse en plataformas de delivery (como Rappi o Pedidos Ya), modalidades de subsistencia que calificó como “desempleo encubierto”. Además, el contexto regulatorio facilitó esta dinámica luego de que se redujera la edad legal requerida para que los jóvenes puedan abrir cuentas de pago, sin la autorización de sus padres.

La deuda cruzada

Otro rasgo crítico que resalta la investigación es la alta prevalencia de la deuda cruzada y fragmentada. Al menos tres de cada diez jóvenes entrerrianos con crédito registrado sostienen obligaciones simultáneas con más de un tipo de entidad acreedora.

“Se endeudan en una plataforma y, como no pueden pagar, sacan en otra, y en otra, hasta que se le van acabando las opciones y se hace una pelota”, detalló Baridón sobre el fenómeno. Esta superposición de acreedores provoca que se registren 52.724 obligaciones financieras activas en total frente a los 40.613 deudores únicos reportados en Entre Ríos.

Concordia y Paraná

La distribución geográfica del endeudamiento juvenil no es uniforme dentro de Entre Ríos. El departamento de Concordia presenta la situación más grave de la provincia, con una tasa de mora juvenil que alcanza el 41,07%, casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio provincial.

Por su parte, la capital entrerriana, Paraná, registra la segunda tasa de morosidad más alta con un 34,02%. Además, concentra el 27,93% del total de deudores en mora de toda la provincia. En el extremo opuesto, los departamentos de Gualeguaychú (30,02%) y Concepción del Uruguay (30,53%) exhiben los indicadores de morosidad más bajos entre las áreas analizadas.

Próximos pasos

La investigación cuantitativa, cuya primera fase se concentró en la sistematización de la Central de Deudores del BCRA al corte de junio de 2026, continuará próximamente con una etapa cualitativa. Según anticipó Baridón, la consultora EJE organizará focus groups (grupos focales de discusión) para indagar en profundidad los factores culturales de esta problemática, y analizará la relación de este sector juvenil con la política de cara a un progresivo desencanto registrado tras los comicios de 2023

Impacto social en jóvenes: de la ludopatía a la salud mental

El licenciado en Ciencias Políticas también habló de la situación actual de muchos jóvenes en la actualidad y su relación con el juego.

“La ludopatía es, sin dudas, uno de los temas que más preocupan hoy. La apuesta online la tienen disponible las 24 horas del día: apuestan en la noche, apuestan en la escuela, en donde sea. Y esto no es un hecho aislado en absoluto; está directamente ligado a la crisis de deuda juvenil que analizamos en Entre Ríos”, especificó el entrevistado a UNO.

¿Cómo se conecta esa facilidad de acceso al juego con la acumulación de deudas y la salud mental? Para Baridón “es un engranaje muy complejo. El tema de la ansiedad está totalmente vinculado a la deuda. Hablamos de chicos que, en su mayoría, no tienen un trabajo formal, y si lo tienen, es en servicios de delivery. Al no tener ingresos fijos, recurren a los neobancos porque los préstamos están a un solo clic y prácticamente no piden requisitos”, consideró.

Para el profesional “la presión financiera se traduce directamente en un aumento de la depresión, la ansiedad, problemas graves de socialización y, en los casos más extremos, en suicidios. Desde el gobierno nacional se suele argumentar que ‘nadie le puso un revólver en la cabeza’ a los jóvenes para que tomen deudas, pero todo el modelo económico te empuja a eso. El propio gobierno alienta y exalta este tipo de hábitos y de plataformas digitales, al tiempo que reduce la edad legal para que los menores puedan abrir cuentas de pago sin autorización de sus padres. Un chico de 16 años es un adolescente que recién está formando su identidad, no está preparado para analizar estas cuestiones financieras. Siente la presión de las redes de mostrar un estilo de vida, necesita plata y la tecnología se la pone al alcance de la mano. No les pusieron un revólver, pero tampoco les dejaron opción para otra cosa”, puntualizó.