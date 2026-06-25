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Concordia inauguró el museo a cielo abierto del Cementerio de los Fundadores

Concordia puso en valor el Cementerio de Los Fundadores y se inauguró el museo a cielo abierto, en el marco de los 175 años.

25 de junio 2026 · 12:57hs
Concordia inauguró el museo a cielo abierto del Cementerio de los Fundadores

Concordia inauguró el museo a cielo abierto del Cementerio de los Fundadores

El Cementerio Los Fundadores cumple 175 años. Allí descansan figuras vinculadas al desarrollo político, social, económico y cultural de Concordia y de la región.

En el marco de la conmemoración del 175° aniversario del Cementerio de los Fundadores, la Municipalidad de Concordia, tras una iniciativa de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante el acto de puesta en valor de este emblemático espacio patrimonial e inauguró oficialmente el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores”, una propuesta destinada a preservar, difundir y acercar a la comunidad la historia de los hombres y mujeres que formaron parte de los orígenes de la ciudad.

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Acto

Durante el acto se destacó el valor histórico del sitio, considerado uno de los espacios más significativos de la memoria colectiva concordiense. Allí descansan figuras vinculadas al desarrollo político, social, económico y cultural de Concordia y de la región, convirtiendo al lugar en un verdadero reservorio de identidad y patrimonio.

La puesta en valor incluyó tareas de recuperación, mantenimiento, limpieza, señalización y relevamiento histórico, desarrolladas mediante el trabajo conjunto de distintas áreas municipales e instituciones, entre ellas la Subsecretaría de Educación y Cultura, la Subsecretaría de Mantenimiento de Obras Viales, la Dirección de Cementerios Municipales, la Dirección de Talleres y Depósitos, la Dirección de Parques y Jardines, la Dirección de Electrotecnia, el Área de Señalización y Demarcación Vial, la Unidad Penal N.º 3 y el Consejo Asesor de Patrimonio.

Asimismo, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, quedó instituido el Museo a Cielo Abierto “De los Fundadores”, que funcionará dentro del predio histórico con el objetivo de promover actividades educativas, culturales, históricas y turísticas destinadas a vecinos, estudiantes y visitantes.

La ceremonia contó además con la participación del Coro del Centenario del Colegio San José Adoratrices, que brindó una presentación artística especialmente preparada para la ocasión, acompañando con su música un acontecimiento cargado de significado para la historia local.

Archivo histórico

El intendente Francisco Azcué subrayó que el Cementerio de los Fundadores “no es solamente un espacio donde descansan quienes nos precedieron. Es, como muchas veces se lo ha definido, un verdadero archivo histórico a cielo abierto. Aquí están escritas, en sus monumentos, en sus nombres y en sus historias, las raíces de nuestra comunidad”.

Hace 175 años “comenzó la construcción de este lugar, impulsada por la visión de quienes estaban construyendo una ciudad con vocación de futuro. Desde entonces, este predio ha sido testigo silencioso del crecimiento de Concordia y guarda la memoria de generaciones enteras que contribuyeron a forjar nuestra identidad”.

Por eso, la puesta en valor que hoy inauguramos “tiene un significado que va mucho más allá de la recuperación física de un espacio patrimonial. Es una decisión de reconocer nuestra historia, de cuidar nuestra memoria y de transmitirla a quienes vendrán después de nosotros. También inauguramos hoy el Museo a Cielo Abierto de los Fundadores, un espacio que permitirá que este patrimonio deje de ser solamente un lugar para recordar y se convierta también en un lugar para aprender, conocer y reflexionar sobre quiénes somos como comunidad”.

Concordia Cementerio museo
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