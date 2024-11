Costa del Paraná: por las altas temperaturas están a pleno los campings

Valle María y Villa Urquiza reciben cientos de visitantes, sobre todo los fines de semana. Aclaran que las playas del río Paraná aún no están habilitadas

La región viene registrando en las últimas semanas temperaturas máximas que superan los 30°. En estos días de calor y mucho sol, cada vez más gente busca distenderse y compartir un día en familia o con amigos, y disfrutar de un encuentro al aire libre se convierte en un programa ideal. En este contexto, Valle María y Villa Urquiza se destacan en la costa del Paraná por registrar una masiva afluencia de visitantes, sobre todo los fines de semana. Si bien las playas aún no están habilitadas, ambas localidades cuentan con la infraestructura adecuada para recibir a los turistas o excursionistas que llegan para tomar sol, pescar, compartir el mate o el tereré, hacer un asado, practicar algún deporte o esparcimiento, y pasar una jornada amena junto al río.

Villa Urquiza.jpg En Villa Urquiza aún no está habilitado bañarse en el río. Gentileza: Turismo de Villa Urquiza

Masiva concurrencia a Valle María

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, señaló a UNO que esperan un verano exitoso, atento a que ya están recibiendo una gran cantidad de personas de ciudades aledañas y también de otras provincias que buscan escapar de las altas temperaturas: “El camping está abierto y los fines de semana, principalmente, viene muchísima gente. Ya desde septiembre, cuando empezó la primavera, hemos tenido fines de semana con más de 1.000 personas y ahora hemos registrado unos 1.500 visitantes algún domingo, aprovechando el buen clima”.

A su vez, precisó: “Constantemente vamos tratando de destinar recursos para mantener en las mejores condiciones las instalaciones que ya tenemos, y, en lo posible, para mejorarlas también y poder atender al turista como se merece. Aparte tenemos una proveeduría con precios accesibles para las familias y mucha sombra para pasar el día”.

También se refirió a los visitantes que ya a esta altura del año optan por pernoctar en el lugar: “Es habitual que las cabañas que tenemos siempre estén alquiladas. En la parte del camping hay un espacio destinado a los motorhomes y hemos recibido varios en estos meses. Hay algunos visitantes habituales por ahí de zonas cercanas, y también algunos turistas de más lejos, que vienen y aprovechan pasar unos días en el lugar. De la zona de Santa Fe y de Rosario es frecuente encontrarse visitantes”

Valle María.jpg Valle María es uno de los lugares más convocantes de la costa del Paraná. Gentileza: Turismo de Valle María

En cuanto a la pesca, sostuvo que es una actividad que comparten las familias y observó: “Se ve mucha gente con chicos con sus cañas. Hay mucho espacio, apto para la pesca en el sector de la costa. Siempre algo se saca”.

Inauguración del balneario

Por otra parte, adelantó que, como todos los años, van a inaugurar el balneario el 8 de diciembre, fecha que coincide con la fiesta patronal de este municipio del departamento Diamante y se hacen actividades especiales para festejarlo: “Estamos proyectando todo para esa fecha, ya estamos organizando la parte de los guardavidas y el boyado de la playa, que si bien todavía no está habilitada, la gente se acerca a la orilla, aprovecha a tomar sol, o moja los pies en el agua también”, explicó Sokolovsky.

En este marco, evaluó: “El río está bajo, pero eso no nos dificulta en nada: justamente esta semana, si Dios quiere, estamos instalando la draga para hacer un trabajo de acercar un poco de arena, pero casi que sería un trabajo menor comparado con otras temporadas”.

Valle María.jpg Gentileza: Turismo de Valle María

Sobre los precios, indicó que hasta el 8 de diciembre cuesta 1.800 pesos la entrada para mayores de 12 años, lo mismo que el vehículo para el sector de estacionamiento y el cuidado. Y el valor para el acampante es de 3.000 pesos por día por persona. Luego de esa fecha, habrá una actualización de las tarifas.

En Villa Urquiza confían que repuntará el Paraná

Desde el área de Turismo de Villa Urquiza también confirmaron que “el camping está habilitado”, pero no está habilitada todavía la playa. Aún no está confirmada la fecha de inauguración, pero aclararon que será en diciembre y se va a estar anunciando a través de las redes sociales. Santiago, uno de los trabajadores del sector, comentó que falta el boyado, y precisó: “Por lo pronto se puede ingresar, pasear, tomar mates, pero no meterse al agua. El camping sí está abierto de lunes a lunes todo el año, y está ingresando mucha gente, sobre todo los fines de semana”. “La pesca está bastante linda. Viene mucha gente porque está habiendo pique, así que los invitamos a los que quieran venir para tirar la línea o el mojarrero”.

En referencia a la altura del río, comentó: “Por el momento está bajo, pero creemos que puede haber un repunte, como ocurrió el año pasado, que estuvo bajo pero sin embargo hubo playa y seguramente en esta temporada también se va a abrir”.

Sobre la temporada estival, aseguró: “Estamos bastante bien preparados para el verano. Tenemos muchos alojamientos homologados, con lo cual suele llenarse algunos fines de semana cuando hacemos eventos: viene mucha gente y generalmente se completan todos. Y en todo lo que es el camping y la playa estamos haciendo muchas mejoras, está quedando muy lindo, y la intención es seguir renovando las instalaciones. Se sigue trabajando para eso”.

Villa Urquiza.jpg El camping de Villa Urquiza es muy concurrido Gentileza: Villa Urquiza

Asimismo, destacó: “Ya hay gente que se queda a pasar la noche, inclusive muchos ingresan también entre semana, que generalmente es más tranquilo. Y los fines de semana suele incrementarse la cantidad de carpas y de motorhomes. En ese sentido, hay que destacar que el camping es muy amplio, así que siempre hay disponibilidad”.

Por último, informó que el valor actual de las entradas generales es de 1.500 pesos por persona para mayores de 10 años. Autos, camionetas o motos pagan el mismo importe. Para los que se quedan a acampar, se cobra por persona 3.000 pesos por día. Pero aclaró que se ajustarán el mes que viene.