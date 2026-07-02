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Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación

La caída de presión de gas natural dejó sin suministro a numerosos barrios de Paraná. Redengas informó que el inconveniente se originó fuera de la provincia.

2 de julio 2026 · 17:42hs
Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación.

Un corte de gas natural afectó a distintos barrios de Paraná y generó preocupación.

Un corte en el suministro de gas natural afectó este jueves por la tarde a distintos sectores de Paraná y generó preocupación entre los usuarios, que comenzaron a reportar la interrupción del servicio minutos antes de las 17, en una jornada de bajas temperaturas.

En ese momento, la capital entrerriana registraba una temperatura de 9 grados y una sensación térmica cercana a los 6, lo que incrementó la inquietud de los vecinos ante la imposibilidad de utilizar calefactores, cocinas y otros artefactos a gas.

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Los primeros reportes llegaron desde distintos puntos de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encontraban el centro, San Agustín, Thompson, Don Bosco, Churruarín, Brown, Gazzano, el área de Racedo y Hernandarias, además de otros barrios donde usuarios advirtieron la falta de suministro.

La explicación de Mario Luna

Ante la situación, el gerente de Redengas, Mario Luna, explicó que el inconveniente no se originó en la distribuidora local, sino en el sistema de abastecimiento que alimenta a la provincia.

"Hay un problema general que viene del suministro de afuera y que no depende de la distribuidora. Estamos trabajando para averiguar qué sucedió, pero se trata del suministro que llega a Entre Ríos", indicó en declaraciones a Elonce.

El directivo precisó además que la presión del sistema cayó de manera repentina durante varios minutos, situación que provocó la interrupción del servicio en diferentes sectores de la ciudad.

"De golpe se cayó la presión durante varios minutos", señaló.

Normalización del servicio

Con el correr de la tarde, el abastecimiento comenzó a normalizarse de manera gradual. Según explicó Luna, una vez que se restableciera la presión en la planta, se iniciaría el proceso de rehabilitación del suministro para los usuarios afectados.

"Una vez que se restablezca la presión en la planta, vamos a rehabilitar los suministros en las próximas horas", aseguró.

Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron la caída de presión en el sistema que abastece de gas natural a Entre Ríos. Mientras tanto, la empresa trabajaba para determinar el origen del inconveniente y completar el restablecimiento del servicio en la ciudad.

Gas natural Paraná barrios
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