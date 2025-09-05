Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana Sigue el paro en las líneas urbanas de Paraná, mientras que solo circulan las del área metropolitana, que cobraron el sueldo completo. 5 de septiembre 2025 · 08:08hs

Gerónimo Flores Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Desde la medianoche persiste el paro de colectivos en la ciudad de Paraná, dejando sin servicio a miles de usuarios del transporte urbano. La medida, impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), responde al reclamo por el pago incompleto de los salarios de agosto: los choferes solo cobraron el 50% de sus haberes.

En este contexto, únicamente funcionan con normalidad las líneas del área metropolitana. "Solo está trabajando la Metropolitana, porque ellos recibieron el sueldo completo. La urbana de Paraná está de paro", confirmó el secretario gremial de UTA, Gustavo Rupp, en diálogo con UNO.

LEER MÁS: Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro En tanto, el gremio se notificará de la conciliación obligatoria dictada este jueves por la Secretaría de Trabajo recién pasadas las 9, cuando abra el sindicato del transporte. No hay precisiones sobre la duración del paro ni avances en las negociaciones entre el gremio y las empresas.