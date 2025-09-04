Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de los colectivos, pero la UTA no fue notificada.

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió en la noche de este jueves dictar la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná, sin embargo el gremio no fue notificado por lo tanto la medida de fuerza quedó en pie y se efectivizará desde el primer minuto de este viernes.

Desde la UTA confirmaron que “el gremio no fue notificado y la conciliación tampoco cabría en este caso, por tratarse de un conflicto por deudas salariales”, explicaron. De esta manera el paro sigue en pie.

La medida de UTA

Cabe recordar que UTA había decretado un paro para este viernes en Paraná, según lo indicaron en un comunicado. De acuerdo a lo informado, el motivo es que las empresas han pagado el 50% del salario de agosto.

La medida de fuerza, que fue evaluada y ratificada en un plenario de delegados, se iba a concretar en las líneas de la capital entrerriana y no en las del Área Metropolitana, donde sí habrían abonado el 100% de los salarios.

El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano).