Concordia vive la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante

Este domingo finaliza una nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Concordia. Desde las 16 con entrada libre y gratuita.

9 de noviembre 2025 · 12:44hs
Este sábado por la noche se inauguró la XXXII Fiesta Provincial del Inmigrante en Concordia que como cada edición reúne tradiciones, costumbres, bailes, comidas típicas y un momento de reencuentro con el legado que dejaron aquellos que llegaron desde distintos países a hacer grande la tierra.

El Intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó que está fiesta "permite conmemorar la cultura del inmigrante que está compuesta por el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Hoy necesitamos esto de saber de donde venimos para saber hacia donde vamos para levantar este país, la provincia y esta ciudad".

"Entre Ríos creció y se desarrolló con las bases de este crisol de razas que forma parte de nuestra identidad por eso nada más nuestro que la cultura del inmigrante" remarcó Azcué.

Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, invitó a toda la comunidad "a que acompañen, que venga a visitar nuestras actividades y sean parte de esta fiesta que es broche de oro del trabajo de todo el año, transmitiendo las tradiciones, la cultura, la música que nos dejaron nuestros abuelos".

Estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, concejales funcionarios provinciales y municipales, representantes de las distintas colectividades y público en general.

LEER MÁS: Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Actividades para este domingo

Las actividades continúan este domingo, desde las 16 horas con la apertura del patio gastronómico y a las 18 horas, el tradicional desfile y la presencia de números artísticos, todo con acceso libre y gratuito en el predio "Viñedos Moulins".

