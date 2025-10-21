Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Concordia fue incorporada en la Ruta Argentina del Art Nouveau, que reúne a ciudades que conservan y promueven el legado arquitectónico y artístico.

21 de octubre 2025 · 08:41hs
Al cierre de la semana pasada, Concordia fue oficialmente distinguida como “Ciudad Art Nouveau de América 2025”, en una ceremonia encabezada por el presidente municipal Francisco Azcué. Durante el acto, también se declaró al Obispado de Concordia como “Edificio Emblemático del Art Nouveau”, en reconocimiento a su valor patrimonial y su representatividad dentro de este movimiento artístico.

Las distinciones fueron otorgadas por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires (AANBA), encabezada por su presidente Willy Pastrana, quien asistió junto a especialistas y representantes de la entidad, que permitirá a Concordia participar activamente en programas y acciones orientadas a fortalecer su visibilidad y proyección a nivel nacional e internacional.

Cabe recordar que en 2024, Concordia fue incorporada como la novena ciudad en integrar la Ruta Argentina del Art Nouveau, convirtiéndose en la primera de la Mesopotamia en formar parte de este prestigioso circuito que reúne a ciudades que conservan y promueven el legado arquitectónico y artístico del movimiento.

En el marco del evento, se llevó a cabo la entrega formal de las Declaraciones de Interés. La distinción fue declarada de Interés Municipal y Cultural por el Departamento Ejecutivo Municipal, y de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Concordia, que fue entregada por la vicepresidente municipal Magdalena Reta de Urquiza. Ambos reconocimientos destacan el valor patrimonial y turístico que este nombramiento representa para la ciudad.

El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el presidente de AANBA, Willy Pastrana; el director ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Laureano Schvartzman; Monseñor Luis Collazuol, en representación del Obispado de Concordia; y el coordinador de Museos y Gestión Patrimonial, Alejandro Fruncieri.

En el marco del reciente reconocimiento, se lanzó el concurso fotográfico “Concordia en la Ruta Argentina del Art Nouveau”, que se desarrollará hasta el 25 de noviembre.

Organizado por la Subsecretaría de Turismo a través de la Coordinación de Museos y Gestión Patrimonial y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) con el objetivo promover la valoración y visibilización del patrimonio Art Nouveau presente en la ciudad. El certamen está dirigido a fotógrafos aficionados, profesionales y al público en general, mayores de 18 años cumplidos al cierre de la convocatoria. Para participar, las obras deberán enviarse al correo electrónico [email protected]

