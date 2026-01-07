Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Municipio de Concordia y la Provincia reforzaron las acciones de prevención ante el riesgo de incendios.

En el marco del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de Entre Ríos, se fortalecen las acciones operativas y preventivas frente al alerta por riesgo de incendios forestales.

La Brigada Forestal Municipal y la Brigada de Respuesta Ambiental provincial realizaron tareas coordinadas en el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui”, donde se encuentra operativo el avión hidrante del Sistema Federal de Manejo del Fuego.

Desde el Municipio de Concordia se destacó la estrategia que prioriza la prevención, la rápida intervención y el trabajo articulado entre organismos municipales, provinciales y nacionales. Además, se remarcó la importancia de la responsabilidad ciudadana, ya que la mayoría de los incendios se originan por descuidos humanos. La colaboración de la comunidad es clave para reducir riesgos, proteger el ambiente y evitar pérdidas materiales.

Playas inhabilitadas por repunte del río Uruguay

Como consecuencia de este nuevo repunte, el agua ya se puede observar al límite del paseo peatonal de la Costanera. Debido a esto, las playas de la zona debieron ser inhabilitadas para el público y ya se encuentran delimitadas por los guardavidas locales con las correspondientes banderas rojas.

Cabe recordar que esta limitación implica la prohibición total de baño debido a condiciones peligrosas, como oleaje fuerte, corrientes o tormentas eléctricas, alertando sobre un riesgo alto para la seguridad de los bañistas.