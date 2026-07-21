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El concordiense Marcos Senesi: "Nos volveremos a levantar"

Marcos Senesi expresó su dolor tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026, agradeció el respaldo de los hinchas y dejó un mensaje esperanzador.

21 de julio 2026 · 13:11hs
El concordiense Marcos Senesi: Nos volveremos a levantar.

El concordiense Marcos Senesi: "Nos volveremos a levantar".

Tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Marcos Senesi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El defensor concordiense, primer futbolista de la ciudad en disputar una final de la Copa del Mundo, expresó su dolor por la caída, agradeció el apoyo de los hinchas y destacó el orgullo de haber representado al país.

Al mismo tiempo, el zaguero puso en valor el recorrido realizado por el equipo a lo largo del certamen y destacó el significado de representar al país en la máxima cita del fútbol.

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El concordiense Marcos Senesi destacó el orgullo de representar a la Argentina

El defensor, recientemente incorporado al Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa, comenzó su publicación reflejando el impacto que le provocó la derrota y la ilusión que compartía todo el plantel junto a millones de argentinos. "Todavía cuesta encontrar las palabras… Porque cuando el sueño está tan cerca, el golpe se siente el doble. Duele. Muchísimo. Porque estuvimos ahí, porque este grupo soñó con levantar otra Copa del Mundo y porque sabíamos la ilusión que había del otro lado", escribió.

A pesar del resultado, Senesi destacó que el valor de la campaña trasciende el desenlace de la final y recordó lo que significó integrar un grupo que volvió a ilusionar al país. "No todos los finales cambian el significado del viaje, es cierto", sostuvo, antes de remarcar que formar parte de este plantel "fue mucho más que jugar un Mundial". En ese sentido, aseguró que el equipo representó "a millones de argentinos que volvieron a creer, que se abrazaron, que lloraron, que festejaron y que nos hicieron sentir acompañados en cada paso".

El zaguero también evocó algunos de los momentos más importantes del torneo, entre ellos la victoria frente a Inglaterra y el regreso de la Selección Argentina a una final mundialista. "Nos tocó vivir momentos que van a quedar para siempre. La unión de este grupo, el orgullo de llevar esta camiseta, esa noche contra Inglaterra y llegar nuevamente a la final de un Mundial… Son recuerdos que nadie nos va a sacar", expresó.

En otro tramo de su mensaje, Senesi resaltó los valores que, según afirmó, distinguieron al seleccionado durante toda la competencia. "Si algo me llevo de este camino es la certeza de que este grupo dejó mucho más que resultados. Dejó una manera de hacer las cosas: humildad, trabajo, compañerismo, resiliencia y la convicción de que cuando un país entero empuja para el mismo lado, pueden pasar cosas increíbles", manifestó.

Finalmente, el defensor agradeció el respaldo constante de los hinchas argentinos y dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro. "Gracias por estar siempre. Gracias por creer. Gracias por hacernos sentir su apoyo en cada paso. Vamos a seguir dejando todo por esta camiseta. Porque representar a la Argentina es el privilegio más grande que existe. Nos volveremos a levantar. Como siempre. VAMOS ARGENTINA!!! AYER, HOY Y SIEMPRE", concluyó.

Marcos Senesi Concordia Mundial 2026
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