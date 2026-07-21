Uno Entre Rios | Ovación | Santiago Lange

Santiago Lange fue operado en Barcelona

Santiago Lange, ganador de tres medallas olímpicas, fue intervenido quirúrgicamente luego de que le detectaran un nódulo en uno de sus pulmones.

21 de julio 2026 · 20:04hs
Santiago Lange tiene 64 años.

Santiago Lange tiene 64 años.

A los 64 años, Santiago Lange, el histórico regatista argentino, ganador de tres medallas olímpicas, fue intervenido quirúrgicamente en Barcelona luego de que los médicos detectaran un nódulo en uno de sus pulmones. El Comité Olímpico Argentino le envió un mensaje de aliento al deportista.

El navegante atravesó nuevamente un momento delicado de salud, luego de ser sometido a una operación en Barcelona por un nódulo pulmonar. T

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La situación recuerda a un episodio que marcó su vida y su carrera deportiva. En 2015 fue diagnosticado con cáncer de pulmón y debió someterse a una compleja intervención quirúrgica.

Sin embargo, apenas unos meses después protagonizó una de las páginas más memorables del deporte argentino. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, logró la medalla de oro junto a Cecilia Carranza en la clase Nacra 17.

Aquel triunfo significó una hazaña extraordinaria y se sumó a las otras dos medallas olímpicas que ya había conquistado a lo largo de su carrera. Anteriormente, también había obtenido dos preseas de bronce en la clase Tornado con Carlos Camau Espínola, en Atenas 2004 y Pekín 2008.

A los 64 años, el histórico regatista argentino vuelve a atravesar un desafío personal, acompañado por el apoyo del mundo del deporte.

El Comité Olímpico Argentino emitió un mensaje de apoyo a Santiago Lange

Santiago Lange operado Comité Olímpico Argentino Barcelona
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