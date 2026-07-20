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Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Las prioridades en Concordia son la atención de familias afectadas, limpieza de los espacios públicos y el restablecimiento de servicios.

20 de julio 2026 · 13:16hs
Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

Concordia: unas 200 familias pidieron asistencia tras el temporal

La Municipalidad de Concordia continúa trabajando en distintos barrios de la ciudad, atendiendo las demandas presentadas a partir del fuerte temporal del sábado a la madrugada. Todas las áreas municipales se encuentran abocadas a esta emergencia, sin descuidar la prestación de servicios en el resto de la ciudad.

Trabajos

Las prioridades continúan siendo la atención de familias afectadas, limpieza de los espacios públicos y el restablecimiento de servicios en los lugares más críticos como ser Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, Pampa Soler y La Arrocera.

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La Secretaría de Servicios Públicos, en un trabajo coordinado entre distintas áreas, sigue con las tareas de retiro de árboles y ramas para que las calles queden liberadas y la transitabilidad se normalice.

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Asimismo la Dirección de Electrotecnia lleva adelante tareas de remoción y recambio de postes, en un trabajo conjunto con empresas de la ciudad, y se vaya restableciendo el suministro de energía eléctrica.

Además, se pusieron en funcionamiento los semáforos, quedando pendiente los de Villa Zorraquín debido a que hay sectores que todavía están sin electricidad.

Asistencia a las familias

En cuanto a asistencia a familias damnificadas, hasta la noche del domingo y a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se registraron un total de 205 pedidos de asistencia, dando respuesta en primer término a los casos más vulnerables o complejos. El trabajo en terreno está a cargo de los equipos de asistencia y agentes territoriales, quienes están realizando relevamientos en los barrios.

El número habilitado por la Municipalidad, para solicitar asistencia, es mediante mensajes al WhatsApp 345 413-2744. También pueden realizarse consultas de manera presencial en las oficinas ubicadas en Sáenz Peña y La Rioja.

Una de las medidas que está trabajando además del operativo integral, es el relevamiento de los daños ocasionados a establecimientos del sector comercial y productivo, que se han visto severamente afectados por el temporal. En ese sentido el intendente Francisco Azcué evalúa mecanismos de acompañamiento vinculados a posibles excepciones o alivios fiscales.

Desde la Secretaría de Salud se indicó que los Centros de Atención Primaria se encuentran abiertos en su totalidad, a pesar de que en el caso del de Osvaldo Magnasco, se encuentra sin energía eléctrica, la atención está garantizada.

El pedido y recomendación para toda comunidad sigue siendo el de no circular por las zonas intervenidas y respetar la señalización preventiva, ya que en esos sectores continúa el intenso movimiento de maquinaria pesada, vehículos y personal municipal.

Concordia Temporal Asistencia
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