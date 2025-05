Concordia: prorrogan vencimientos de licencias a choferes profesionales

La medida en Concordia contempla hasta el 30 de junio para conductores con licencias C, D y E hasta tanto se implemente la normativa con los requisitos médicos.

En la última sesión del Concejo Deliberante en Concordia se conoció mediante una aprobación unánime sobre la prórroga en el vencimiento de las licencias de conducir de las categorías profesionales C, D y E en el ámbito de la Capital del Citrus. Esta modalidad tendrá un plazo hasta el 30 de junio, pero no se descarta tener que continuarlo algunas semanas más.

Desde el ámbito del concejo informaron que la medida responde directamente a la reciente derogación, a nivel nacional por un decreto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de la posibilidad de obtener estas habilitaciones a través del INTI. Cabe destacar que la licencia C permite conducir camiones sin acoplado, la D para transporte de pasajeros y vehículos de emergencia, y la E para camiones con acoplado y maquinaria especial.

“Para la revalidación de los carnets profesionales de las categorías C, D y E se debe presentar una habilitación médica que es distinta al de las categorías comunes. Esa habilitación médica la hacía antes el INTI, esto fue derogado por el decreto de Sturzenegger y en Concordia quedaron sin posibilidad de renovar el carnet a quienes se les venciera. Entonces, se hizo una prórroga del vencimiento hasta el 30 de junio, mientras tanto se van a poder implementar todo lo que es la normativa para la revalidación médica de estos carnets profesionales aquí en Concordia”, precisó a Uno la presidenta del cuerpo deliberativo, Magdalena Reta de Urquiza.

Los requisitos para los choferes

Con esto, se informó que se busca evitar perjuicios a los conductores profesionales mientras el municipio trabaja en obtener la autorización para emitir estas licencias localmente. “El examen médico para los carnets profesionales es más intensivo, se necesitan análisis, radiografías, aparte del oculista, del clínico y también un examen psicológico y psiquiátrico. Todas estas habilitaciones no estaban implementadas en Concordia. Queremos que todo esto se pueda hacer en Concordia para que todos quienes necesiten renovar el carnet lo puedan hacer. Nos va a llevar un tiempo lograr las habilitaciones”, apuntó.

Al mismo tiempo, la licenciada adelantó que la ordenanza "prevé que si no se logra el 30 de junio, el Ejecutivo pueda expandir un plazo mayor. Nosotros otorgamos el carnet nacional de conducir y la revisión médica que se hace con la declaración jurada para las categorías comunes es mucho más sencilla. En las categorías profesionales es más intensiva y por lo tanto se necesita implementar todo esto. Se necesita incorporar nuevos profesionales y que a su vez estos profesionales estén habilitados por la Agencia Nacional de Tránsito”.

La edil precisó que actualmente estas habilitaciones se están haciendo en Gualeguaychú y Federación. "Los transportes de larga distancia no les impide hacer esta revisión médica en otro lugar, pero el transporte de mercaderías y de personas que se realiza dentro de la ciudad de Concordia que no es de larga o media distancia, no tiene la oportunidad, por lo tanto, deberían trasladarse para hacer esta revisión”, contó.

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA EMERGENCIA.jpg

La modalidad a implementar en Concordia

De esta manera, cuando Nación cambia las condiciones para sacar las licencias de conducir ahí se modifica la realidad de Concordia, y surge la necesidad de adaptarse a este nuevo requerimiento. “Era necesario que se le prorrogue por ordenanza a la vigencia hasta tanto se implemente este nuevo sistema”, agregó.

Por último, Reta de Urquiza además de la renovación también se impulsará instrumentar las medidas correspondientes para que el carnet se pueda sacar desde un primer momento en Concordia. “Hoy si alguien quiere sacar una licencia profesional en Concordia no están dadas las condiciones. De todas maneras, se está trabajando en ver de qué manera se puede arreglar esta situación. Una vez que esté implementado acá el sistema se va a poder sacar”, finalizó.