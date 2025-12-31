Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia no renovará contrato a 130 empleados municipales

Concordia no renovará contratos a empleados administrativos que vencieron en diciembre y que fueron firmados en su mayoría de manera irregular.

31 de diciembre 2025
El municipio de Concordia decidió no renovar 130 contratos que venían de la gestión anterior y vencen en diciembre. “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino", explicó el intendente.

En el marco del proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal, el Municipio no renovó más de 130 contratos administrativos. La medida alcanza a contratos que finalizan en diciembre y que, luego de un análisis técnico y administrativo, no fueron renovados debido a irregularidades detectadas en su origen, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada. El objetivo es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos.

Personal contratado

“Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas. Se mandaron un “festival de contratos” que incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos los últimos meses del 2023, antes de dejar la gestión, eso no se puede sostener y lo estamos ordenando", explicó el Intendente Francisco Azcué.

Asimismo, Azcué explicó que el proceso de revisión responde a criterios de eficiencia y equidad: “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan.”

El jefe comunal también hizo hincapié en el carácter profundamente injusto de sostener este tipo de vínculos: “No es justo para los trabajadores ni para los vecinos sostener este tipo de contratos. Es injusto para quienes tienen una carrera administrativa y para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos.”

"No son despidos"

Finalmente, Azcué subrayó el objetivo de la medida: “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca y es lo que estamos haciendo y vamos a profundizar durante los próximos años”.

Desde el municipio se aclara que no se están despidiendo trabajadores. Lo que se está haciendo es no renovar contratos administrativos que vencieron en diciembre y que fueron firmados en su mayoría de manera irregular durante la gestión anterior, sin funciones claras y muchos de ellos con fines proselitistas.

“Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión ” concluyó Azcué.

