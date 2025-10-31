En Concordia presentaron el presupuesto 2026

Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

El intendente de Concordia, Francisco Azcué destacó que los recursos para el próximo año asciende a 124 mil millones de pesos.

31 de octubre 2025 · 07:47hs
Los objetivos centrales se orientan a consolidar la integración territorial socio-urbana de la ciudad.

En cumplimiento a los términos establecidos por la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 y su modificación por la Ley N° 10.826, este jueves el intendente de Concordia, Francisco Azcué, acompañado del secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra, hizo entrega a la presidente del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza del proyecto de ordenanza de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal 2026.

El total de recursos estimados para el ejercicio del año próximo asciende a $124.000 millones. Los objetivos centrales se orientan a consolidar la integración territorial socio-urbana de la ciudad, mejorar la prestación de servicios, optimizar los recursos administrativos y fortalecer la cercanía con los vecinos.

El presupuesto en materia de obra pública

Se destinarán el 15,2% del presupuesto a obras públicas, más del doble que en 2025, priorizando infraestructura, pavimento, saneamiento y espacios públicos, teniendo prevista una inversión de $18.850 millones en obras.

“Con equilibrio fiscal, desburocratización y más inversión, Concordia avanza hacia una ciudad moderna, inclusiva y sostenible”, destacó Ferreyra, subrayando que el “el 70% de las obras se financiarán con fondos propios” que se puede lograr “como resultado de una gestión responsable que cuida los recursos, invierte en infraestructura y acompaña al contribuyente”.

En esa línea, Ferreyra sostuvo que para el 2026 “los recursos municipales se estiman en $46.050 millones, un 18 % más que en 2025, gracias a la modernización tributaria, el control de la evasión y la mejora de la actividad económica”.

El plan de infraestructura en Concordia

El intendente Azcué por su parte remarcó que el objetivo para el año que viene “es la de fortalecer el plan de infraestructura que hemos comenzado en este 2025, financiado con recursos propios que se destinan a partir de la responsabilidad y cumplimiento de los contribuyentes, a quienes le agradecemos. En el 2026 vamos a llevar adelante la mayor inversión en obras que se ha hecho en Concordia con recursos municipales”.

Esto es posible porque este tiempo “que llevamos de gestión permitió equilibrar y reducir gastos que nos permiten mirar hacia adelante con otra perspectiva, convencidos de que vamos por el camino correcto, cuidando los ingresos y volcándolos donde la comunidad los necesita”.

Por último, la viceintendente Reta de Urquiza explicó que este jueves se le da formalmente ingreso al proyecto del Presupuesto “cumpliéndose los plazos administrativos. A partir de la semana próxima comenzará a ser tratado en el Concejo en Comisión para que pueda ser sancionado antes de que termine el período legislativo el 30 de noviembre”.

