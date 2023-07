Concordia: más de 400 dirigentes deportivos y deportistas con Giano

“Hoy me dirijo a ustedes con gran emoción y orgullo, como alguien que ha experimentado toda la vida de los desafíos y las alegrías que el deporte nos da. He sido y soy un deportista apasionado, he ganando campeonatos, medallas en fútbol, voley, basquet, corrí mas de 30 maratones y obtuve dos veces el premio el San Antonio de Padua a la especialidad basquetbol, y he sido dirigente deportivo también, pero ahora me toca jugar otro partido, el partido de mi vida y de mi equipo”, expresó Giano.

A lo largo de la charla Giano presentó sus propuestas para trabajar sobre en una política deportiva basada sobre tres ejes: el deporte social, el deporte institucional y el deporte representativo. “Los invito a que trabajemos juntos, de manera participativa y abierta, en diseñar los criterios con los cuales creemos que un municipio tiene que trabajar en materia de deporte”, aseguró.

Y luego agregó: “Mi compromiso con el deporte es de siempre, a lo largo de los años, he dedicado mi tiempo y esfuerzo para ayudar a los clubes de Concordia, he creado clubes e instituciones, a gestionar fondos para torneos y campeonatos, así como a facilitar el proceso de obtención y regularización de personerías jurídicas, o leyes de regulación dominial para Clubes de más de 20 o 30 años en la ciudad que no tenían el título de propiedad de su sede . Siempre he estado a su lado, apoyando a los deportistas de nuestra ciudad en cada paso del camino, porque estoy convencido de que no sólo para Concordia, sino para cualquier ciudad promover el deporte es fundamental”.

Recorridas barriales

Por otro lado, Giano continúa visitando barrios de Concordia, acompañado de la precandidata a viceintendenta, Fabiana Leiva, y las y los concejales presentes en su lista. "Hace años venimos recorriendo toda la ciudad, incluso en pandemia, pero ahora en campaña sólo en esta semana, a pesar de la lluvia y todo, anduvimos por Centenario, San Martín, Itatí Norte, Gerardo Yoya, Villa Jardín, 11 de Junio, Parque, Concordia, Colonial, Pancho Ramírez, Constitución Este, San Juan, 128 Viviendas, Molino, Goretti, Carretera, Tiro, Gruta, Ex Aero Club, Alte. Brown, 9 de Julio, Mendieta, Villa Adela, Martillo, Benito Legeren, Nebel, Nebel Sur, 25 de Mayo y Belgrano Sur", contó.

"Vamos a seguir visitando, escuchando a vecinas y vecinas y contándoles a todos nuestras propuestas, porque podemos vivir mejor. Concordia lo siente", aseguró.