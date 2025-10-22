Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Este proceso de diigitalización de las historias clínicas en Concordia busca agilizar la información en los distintos centros de salud y evita el uso de papel.

22 de octubre 2025 · 14:03hs
Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia comenzó con la implementación de las historias clínicas digitales en los Centros de Atención Primaria de la Salud, a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (SaDER). De este modo, se avanza con el proceso de digitalización en la provincia.

Esto facilita que los profesionales de cualquier centro sanitario u hospital puedan acceder a la información, favoreciendo la atención interdisciplinaria y la despapelización, permitiendo consultar y actualizar diversos datos de los pacientes de forma rápida y eficiente.

Humming Airways unirá Concordia con Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Concordia fue incorporada en la Ruta Argentina del Art Nouveau, que reúne a ciudades que conservan y promueven el legado arquitectónico y artístico.

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Autoridades de Concordia presentes

Durante esta mañana el Intendente Francisco Azcué, junto al Secretario de Salud Dr. Diego Sauré, visitaron la Dirección de Especialidades Médicas, uno de los primeros lugares donde comenzó a utilizarse el sistema. Cabe destacar que la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Banco Hipotecario realizaron la donación de computadoras para que sean utilizadas en los Centros de Salud.

Al respecto Azcué indicó que “son logros de gestión que se van conquistando en base al esfuerzo, sacrificio, honestidad y a la eficiencia del Estado. Por eso somos tan cuidadosos con nuestros ingresos para que luego sean destinados a cuestiones que le mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”.

LEER MÁS: Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

En esa línea recordó que una de las medidas en las que se trabajó desde la gestión, pensando en la comunidad pero también favoreciendo al sistema de salud en general, fue habilitar la atención durante 24 horas en Centros de Salud referentes de la ciudad: “Los resultados nos dan la razón ya que son muchos los concordienses que acuden cuando lo necesitan, sin importar la hora. En acciones como estas es donde se ven los recursos de nuestros contribuyentes” puntualizó Azcué.

Acceso a la información

Por su parte Sauré valoró la implementación en Concordia de las historias clínicas digitales ya que “a partir de hoy, los datos médicos de cada persona, estarán en cada Centro de Salud. Este proceso va a agilizar la información y se compartirá entre los profesionales en la provincia y además, evita el papel”.

“Son medidas que vamos implementando con el objetivo de ir mejorando y haciendo cada vez más eficiente el sistema sanitario que depende de la Municipalidad pero también a nivel provincial” remarcó Sauré.

La Directora de Atención Primaria Karina Greco sostuvo que este hecho “es invaluable, tanto para el paciente como para el profesional ya que el médico puede ver la historia clínica de su paciente desde cualquier efector. Otro punto importante es poder hacer estrategias de tratamientos para los pacientes. Desde ahora cada médico va a contar con una computadora en el Centro de Salud donde podrá acceder a la historia clínica del paciente, independientemente del barrio que sea. Este proceso agiliza la atención y la prestación del servicio”.

Por último la gerente del Banco Hipotecario Alejandra Rutigliano manifestó su agradecimiento “por poder colaborar con el municipio y la comunidad en general, entendiendo que como entidad formamos parte de Concordia”.

Acompañaron la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda Pablo Ferreyra; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; el titular del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) Javier Del Cerro; y la directora de Especialidades Médicas Yamina Román.

Concordia Centro de Salud digitalización Digital
Noticias relacionadas
El Corsódromo Atanasio Bonfiglio lucirá su mejor versión en las noches de sábado durante enero y febrero.

Destacan aspectos organizativos del Carnaval de Concordia

concordia: policias salvaron la vida de un nino con maniobras de rcp

Concordia: policías salvaron la vida de un niño con maniobras de RCP

Los animales estaban al abandono en una vivienda ubicada en calle La Paz.

En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque es consciente de sus actos. Lo trasladan a Córdoba

Pablo Rodríguez Laurta: según la fiscal es imputable porque "es consciente de sus actos"

Ver comentarios

Lo último

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

Ultimo Momento
El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: Pedazo de perrito imperialista

El insólito cruce de Javier Milei con un diputado francés: "Pedazo de perrito imperialista"

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Emilia Clarke de turista en Argentina

Emilia Clarke de turista en Argentina

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei

Policiales
Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Ovación
Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Recreativo prolongo su buen andar y es líder del Clausura de la APB

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Martina Caffaro se midió ante las mejores del continente

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

La provincia
Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

Concordia implementa la historia clínica digital en los centros de salud

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

ATE anunció un plan de lucha con paro, asambleas y movilizaciones

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Estatales pidieron a Frigerio la reapertura de la paritaria salarial

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Dejanos tu comentario