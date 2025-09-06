Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Estudiantes de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura en Cerrito

Alumnas de 6 E junto a las docentes de la escuela N° 53 General San Martín de Concordia participaron de un foro organizado por el Club de Ciencias Libertad

6 de septiembre 2025 · 11:50hs
Paloma Forje, Kiara Ponce y Sofía Mabragaña, alumnas de 6 E junto a las docentes Norma Benitez y Verónica Sarmiento de la escuela N° 53 General San Martín de Concordia participaron del 16º Foro de Ciencias, Tecnología y Cultura, organizado por el Club de Ciencias Libertad de Cerrito del 2 al 5 de septiembre.

Las participantes, según comentó la docente Norma Benitez, obtuvieron la acreditación para representar Argentina en la feria Expocientec, que se realizará en septiembre de 2026 en Paraguay.

El encuentro

El encuentro, declarado de interés municipal, se desarrolló durante tres días en el SUM del Colegio Nacional, bajo modalidad bimodal. Contó de dos instancias:

-Expociencias, destinada a estudiantes desde Nivel Inicial hasta Nivel Universitario junto a sus docentes orientadores.

– Foro, reservado a docentes e investigadores que deseen presentar proyectos de investigación, propuestas didácticas innovadoras o conferencias vinculadas a sus áreas de conocimiento.

La actividad tiene como propósito fomentar la educación, la cultura científica y la difusión del saber, estimulando el pensamiento crítico y creativo en jóvenes y adultos

