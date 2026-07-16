Estudiantes de Concordia confirmó a Bruno Chareun como entrenador

Estudiantes de Concordia informó al nuevo orientador para la Primera División de básquet pensando en la Liga Provincial.

Estudiantes de Concordia tiene nuevo entrenador para la Liga Federal. Será Bruno Chareun.

El Club Estudiantes de Concordia ya comenzó a delinear su proyecto deportivo para afrontar una nueva temporada del básquet entrerriano. Con la confirmación de su participación en la Liga Provincial de Mayores, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), la institución oficializó la llegada de Bruno Chareun como nuevo entrenador del plantel superior, en una apuesta por la experiencia y el conocimiento del certamen.

A través de sus redes sociales, el Verde anunció la designación del técnico oriundo de Urdinarrain, quien volverá a ponerse al frente del equipo tras su anterior paso durante el Prefederal 2024. De esta manera, Estudiantes inicia un nuevo ciclo con el objetivo de volver a ser protagonista en uno de los torneos más competitivos de la provincia.

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Un entrenador con experiencia en el básquet entrerriano

Bruno Chareun es un entrenador con una extensa trayectoria en el básquet de Entre Ríos y del país. Antes de regresar al "Gigante Verde", dirigió a Ferrocarril de Concordia tanto en la Liga Provincial como en la Liga Federal, además de tener pasos por Atlético Saladas y ADEV de Villaguay, entre otras instituciones.

Su conocimiento del básquet provincial y de los jugadores de la región fue uno de los factores que llevaron a la dirigencia de Estudiantes a confiar nuevamente en su trabajo para conducir al equipo en la temporada que comenzará el próximo 7 de agosto.

La pretemporada oficial comenzará el lunes 20 de julio, aunque varios jugadores oriundos de Concordia ya iniciaron los primeros trabajos físicos y técnicos en el estadio Gigante Verde, buscando llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato.

Un nuevo desafío para el Verde

Luego de diferentes temporadas de reconstrucción, Estudiantes buscará consolidar un proyecto competitivo que le permita volver a pelear por los principales puestos del básquet entrerriano.

La Liga Provincial representa una competencia exigente, con equipos históricos y planteles de gran nivel, por lo que el cuerpo técnico tendrá varias semanas para conformar un equipo sólido tanto desde lo deportivo como desde lo colectivo.

La llegada de Chareun apunta justamente a potenciar un plantel que combinará jugadores con experiencia y jóvenes surgidos de las divisiones formativas del club.

El emotivo adiós a Juan Ignacio Tiko Conti

El inicio de esta nueva etapa también estuvo marcado por una despedida muy especial.

A través de sus redes sociales, Estudiantes agradeció públicamente el trabajo realizado por Juan Ignacio Tiko Conti, quien deja la institución para continuar su carrera profesional en Italia.

El entrenador, que además se desempeñaba como coordinador deportivo del club, recibió un cálido mensaje por parte de la institución.

"Estamos realmente agradecidos por toda la pasión que puso al trabajar cada día por y para nuestro club. Por todo el corazón que le puso a nuestra camiseta y por traernos grandes noches de alegría a casa. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. El Gigante Verde siempre te estará esperando, Tiko", expresaron desde la entidad concordiense.

Conti dejó una huella importante durante su paso por el club, tanto por los resultados deportivos como por el desarrollo de jugadores y el fortalecimiento del proyecto basquetbolístico de Estudiantes.