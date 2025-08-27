Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay.

Este sábado a las 15.30, se realizará un encuentro ciudadano en Concordia para informar sobre la defensa del río Uruguay.

El río Uruguay atraviesa una situación crítica debido a los elevados niveles de contaminación , especialmente por la presencia de verdín, un indicador de deterioro ambiental que afecta gravemente la salud del ecosistema y de las comunidades que dependen de él.

Hace cinco meses se presentó una solicitud formal de acceso a la información pública ambiental ante el Municipio, con el fin de conocer el estado actual del río y las medidas adoptadas por las autoridades. A pesar de que los plazos legales para responder ya se encuentran vencidos, el Municipio no ha brindado información, incumpliendo con su deber de transparencia y negando a la ciudadanía el derecho a estar informada.

Acción comunitaria frente a la contaminación del río Uruguay

Ante este panorama, se convoca a un encuentro ciudadano este sábado, a las 15.30, en el primer espigón de la costanera, en la punta de playa Los Sauces. Durante la actividad se compartirá el trabajo realizado durante el año en relación a la defensa del río, se brindará información actualizada sobre la situación ambiental y se propondrán nuevas acciones colectivas.

El objetivo es promover la participación activa de la comunidad, generar conciencia sobre la gravedad del problema y replicar la información en los distintos espacios sociales, como barrios, escuelas, grupos familiares y redes vecinales.

La falta de respuestas institucionales y el deterioro ambiental del río Uruguay constituyen una situación urgente que requiere atención y acción inmediata.