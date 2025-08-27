Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

Este sábado a las 15.30, se realizará un encuentro ciudadano en Concordia para informar sobre la defensa del río Uruguay.

27 de agosto 2025 · 18:59hs
Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay.

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay.

El río Uruguay atraviesa una situación crítica debido a los elevados niveles de contaminación, especialmente por la presencia de verdín, un indicador de deterioro ambiental que afecta gravemente la salud del ecosistema y de las comunidades que dependen de él.

Hace cinco meses se presentó una solicitud formal de acceso a la información pública ambiental ante el Municipio, con el fin de conocer el estado actual del río y las medidas adoptadas por las autoridades. A pesar de que los plazos legales para responder ya se encuentran vencidos, el Municipio no ha brindado información, incumpliendo con su deber de transparencia y negando a la ciudadanía el derecho a estar informada.

Centro de Convenciones de la ciudad

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Secuestraron 5.000 paquetes de cigarrillos y más de 2.350 desodorantes durante el operativo.

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

LEER MÁS: Continúa la investigación sobre el verdín que cubrió el río Uruguay

Acción comunitaria frente a la contaminación del río Uruguay

Ante este panorama, se convoca a un encuentro ciudadano este sábado, a las 15.30, en el primer espigón de la costanera, en la punta de playa Los Sauces. Durante la actividad se compartirá el trabajo realizado durante el año en relación a la defensa del río, se brindará información actualizada sobre la situación ambiental y se propondrán nuevas acciones colectivas.

El objetivo es promover la participación activa de la comunidad, generar conciencia sobre la gravedad del problema y replicar la información en los distintos espacios sociales, como barrios, escuelas, grupos familiares y redes vecinales.

La falta de respuestas institucionales y el deterioro ambiental del río Uruguay constituyen una situación urgente que requiere atención y acción inmediata.

Concordia Río Uruguay Contaminación
Noticias relacionadas
La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia.

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Concordia: La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos, fue en la ciudad de Concordia. 

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local.

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Ultimo Momento
Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Policiales
En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Imparables: Echagüe alcanza una racha legendaria en el vóley paranaense

Imparables: Echagüe alcanza una racha legendaria en el vóley paranaense

Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Mariano Werner: La Etapa Regular nos hizo sufrir

Mariano Werner: "La Etapa Regular nos hizo sufrir"

La provincia
Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Dejanos tu comentario