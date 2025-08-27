El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El jugador del CAE, Bautista Lescano, fue convocado para realizar la pretemporada con los Pumas 7 la semana próxima en Casa Pumas.

El paranaense Bautista Lescano fue convocado a la pretemporada de Los Pumas 7, un hito único para el joven del CAE. Con experiencia en el Súper Rugby Américas, Mundial Juvenil M20, Panamericanos Junior y Torneo del Litoral, su presencia en el seleccionado nacional es una muestra del ascenso sostenido que está protagonizando en el rugby argentino.

El back del Club Atlético Estudiantes (CAE) se une al plantel juvenil del Seleccionado Nacional de Seven Masculino que iniciará sus trabajas a partir de la semana próxima en Casa Pumas, para afrontar su primer desafío internacional en esta modalidad.

El paranaense Bautista Lescano, campeón con Los Pumas 7 en los Juegos Panamericanos Junior

Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de los Pumas 7

Bautista Lescano.jpeg El paranaense Bautista Lescano fue convocado a los Pumas 7.

Este paso se suma a una trayectoria que refleja su madurez y ascenso sostenido: fue uno de los debutantes más jóvenes en el Súper Rugby Américas, defendió la camiseta nacional en el Mundial Juvenil M20 y brilla en el Torneo Regional del Litoral con Estudiantes. Además, fue figura en la final del Seven en los Juegos Panamericanos Junior, donde Argentina se consagró campeón.

Con solo 18 años, Bautista encarna el futuro del rugby argentino: talento regional, experiencia internacional y ahora, la posibilidad de foguearse con Los Pumas 7 en una nueva etapa de su carrera.