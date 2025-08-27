Uno Entre Rios | Escenario | Feria

Concordia: La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Con entrada libre y gratuita, se conoció el cronograma de talleres para todas las edades durante la primera edición de la Feria Provincial del Libro, Concordia

27 de agosto 2025 · 08:49hs
La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Gentileza Municipalidad de Paraná.

La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

La Feria Provincial del Libro será del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. Durante las tres jornadas habrá espacios que entrecruzarán autores, lecturas y técnicas de escritura y composición. Organiza el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad local.

Participarán de la Feria con disertaciones: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

se presento oficialmente la 1º feria provincial del libro

Se presentó oficialmente la 1º Feria Provincial del Libro

Nora Jean Wallace

Nora Jean Wallace, la voz del Blues de Chicago, llega a Paraná

LEER MÁS: Entre Ríos tendrá su primera Feria Provincial del Libro

Cronograma de talleres

Jueves 4/9 a las 15: Taller «Detectives en internet: prevención del Grooming» a cargo de Nerea Liebre. Actividad exclusiva para escuelas, con inscripción previa vía mail a [email protected]

Jueves 4/9, a las 11.30: Taller «Pensar y crear» Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Adriana Martínez. En el Bibliopatio del Centro de Convenciones.

Fin de semana

Viernes 5/9, a las 10: Taller de cuentos y canciones a cargo de Martín Vivas. Sala de conferencias del Centro de Convenciones.

Viernes 5/9, a las 10: Taller «Historias que brillan» Fundación Arreando Estrellas. A cargo de Sandra Galarza. Bibliopatio.

Viernes 5/9, a las 15 en la Sala de conferencias: Taller «El extrañamiento» con Belén Zavallo. Actividad gratuita con inscripción previa y cupo. Este taller propone recorrer fragmentos de autoras de literatura contemporánea argentina a partir de preguntas que los textos literarios admiten ante el extrañamiento que surge en la lectura, ya sea por el tratamiento de los temas, por el abordaje de las formas como de la hibridación de géneros. El corpus consta de una selección con autoras como Alejandra Kamiya, Cynthia Edul, María Negroni, Marina Mariash, Silvina Giaganti, entre otras.

Sábado 6/9, a las 12: Taller/charla «Tu talento, tu camino», con Ine Francisconi. Bibliopatio.

Sábado 6/9, a las 15 en el Salón de coworking: Taller «Construcción de la imagen» con Daniel Durand. Actividad gratuita con inscripción previa y cupo. Este taller aborda el elemento compositivo Poundiano Phanopeia, (imagen del poema) y todos los procedimientos que la componen, como ser: Construcción del objeto/imagen del poema. Los ejes dimensionales del poema. Iluminación: el trabajo con la luz y la oscuridad del texto. El color y la temperatura de la imagen y el poema. Las diferentes imágenes sensoriales: Visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa. La imagen en el poema fotográfico y en el poema cinematográfico. La posición del observador/lector frente a la imagen del poema. Construcción de escenas y escenarios. Geometría e imagen. Paralelismos y metáforas de la imagen. Disociación de la imagen. Imagen real/irreal. Fragmentariedad en la construcción de la imagen contemporánea. La imagen de lo negro maravilloso en Marosa Di Giorgio. El correlato objetivo de T. S. Eliot. Imagen y Ritmo.

Feria libro Talleres cronograma Concordia
Noticias relacionadas
La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia.

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Megan Maxwell y Maitena

De la novela erótica al humor gráfico: el éxito de Megan Maxwell y Maitena

la noche de las ciudades reune a gobernador mansilla, rosario del tala y san benito en parana

La Noche de las Ciudades reúne a Gobernador Mansilla, Rosario del Tala y San Benito en Paraná

tres artistas inauguran la muestra por? en parana

Tres artistas inauguran la muestra "Por?" en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Ultimo Momento
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Petrolera británica sancionada por operar en Malvinas ingresó a la Patagonia bajo otro nombre

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Policiales
Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Causa Christe: Cánepa rechazó la recusación contra Malvasio y advirtió sobre el uso de falsedad informativa

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Secuestran tumberas abandonadas durante una persecución en Paraná

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

La provincia
Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Nathán, un regalo de Dios en busca de un milagro en México

Nathán, un "regalo de Dios" en busca de un milagro en México

Dejanos tu comentario