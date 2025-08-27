El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara Este domingo, en las instalaciones del Verde, se disputará la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino. 27 de agosto 2025 · 20:59hs

Vir Dellepiane/URR A Echagüe, el último campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, no le fue bien en la primera fecha e intentará recuperarse para clasificar al Torneo Nacional.

Este domingo se disputará la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino. La sede será el Club Tilcara, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen organizado de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

Los partidos serán en la Cancha 1: a las 10.30, Echagüe de Paraná-Caranchos de Rosario; a las 11, Old Resian de Rosario-Los Espinillos de Concordia; a las 12, Cha Roga de Santo Tomé-Los Espinillos; a las 13, Echagüe-Los Espinillos; y a las 13.30, Old Resian-Cha Roga. Luego será la ceremonia de premiación.

Paralelamente habrá partidos de la categoría B, que se disputarán en la Cancha 2 de las instalaciones del Verde. A las 10.30 jugarán Alma Juniors de Esperanza-Provincial de Rosario; a las 11.40, Provincial-Logaritmo de Rosario y a las 13, Logaritmo-Alma Juniors. También tendrán acción selecciones Juveniles y Prejuveniles de la UER, la USR y la URR.