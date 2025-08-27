Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

Este domingo, en las instalaciones del Verde, se disputará la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino.

27 de agosto 2025 · 20:59hs
A Echagüe

Vir Dellepiane/URR

A Echagüe, el último campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino, no le fue bien en la primera fecha e intentará recuperarse para clasificar al Torneo Nacional.

Este domingo se disputará la segunda y última fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino. La sede será el Club Tilcara, donde se conocerá al nuevo campeón del certamen organizado de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

Los partidos serán en la Cancha 1: a las 10.30, Echagüe de Paraná-Caranchos de Rosario; a las 11, Old Resian de Rosario-Los Espinillos de Concordia; a las 12, Cha Roga de Santo Tomé-Los Espinillos; a las 13, Echagüe-Los Espinillos; y a las 13.30, Old Resian-Cha Roga. Luego será la ceremonia de premiación.

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima.

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos.

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Paralelamente habrá partidos de la categoría B, que se disputarán en la Cancha 2 de las instalaciones del Verde. A las 10.30 jugarán Alma Juniors de Esperanza-Provincial de Rosario; a las 11.40, Provincial-Logaritmo de Rosario y a las 13, Logaritmo-Alma Juniors. También tendrán acción selecciones Juveniles y Prejuveniles de la UER, la USR y la URR.

Torneo Regional del Litoral Club Tilcara Echagüe UER
Noticias relacionadas
El paranaense Bautista Lescano fue convocado a los Pumas 7.

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El arquero André Onana cometió un grosero error en la derrota del Manchester United.

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Messi jugará en Argentina.

Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

El paranaense está adentro de los 12 que pelearán por la Copa de Oro en el TC. (Gentileza Juan Iribarren)

Mariano Werner: "La Etapa Regular nos hizo sufrir"

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Ultimo Momento
Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

El Torneo Regional del Litoral Femenino se define en el Club Tilcara

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Policiales
En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Ovación
El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

El paranaense Bautista Lescano, convocado a la pretemporada de Los Pumas 7

Imparables: Echagüe alcanza una racha legendaria en el vóley paranaense

Imparables: Echagüe alcanza una racha legendaria en el vóley paranaense

Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

Se agotaron las populares para el duelo entre Argentina y Venezuela

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Mariano Werner: La Etapa Regular nos hizo sufrir

Mariano Werner: "La Etapa Regular nos hizo sufrir"

La provincia
Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

Concordia: convocan a mateada para informar sobre el deterioro del río Uruguay

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Dejanos tu comentario