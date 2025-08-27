La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia.

La obra "Muchacho del Paraná" vuelve a exhibirse en Concordia, ahora en el museo local, tras décadas expuesta al aire libre en la plaza principal.

Este viernes, a las 18.30, se inaugurará en Concordia la Sala "Lucio Fontana" del Museo Municipal de Artes Visuales , donde se exhibirá nuevamente la histórica escultura "Muchacho del Paraná", obra emblemática del artista Lucio Fontana y símbolo cultural de la ciudad, que durante décadas estuvo al aire libre en la plaza principal.

La escultura, conocida popularmente como El Niño Pescador, es una destacada creación del escultor ítalo-argentino Lucio Fontana, fundador del Espacialismo, una corriente artística que marcó una ruptura vanguardista en las décadas del '50 y '60.

Realizada originalmente en arcilla, "Muchacho del Paraná" fue premiada en el Salón Nacional de Bellas Artes en 1942. A partir de ese modelo, se hicieron dos vaciados en bronce. Uno de ellos fue colocado en una plaza de Rosario, donde permaneció hasta 1978. Tras ser vandalizado y robado, fue hallado poco antes de ser fundido. Posteriormente, fue restaurado y actualmente se conserva en el Museo Castagnino de esa ciudad.

El segundo vaciado es el que llegó a Concordia y fue instalado al aire libre en la Plaza 25 de Mayo, donde permaneció durante más de setenta años. La exposición constante a condiciones climáticas adversas (lluvia, sol, viento y granizo) provocó un notable deterioro, lo que motivó su retiro para su preservación y restauración.

Se trata de una de las obras más representativas de Fontana, considerado uno de los artistas argentinos más relevantes del siglo XX a nivel internacional. Además de su valor artístico, la escultura forma parte del imaginario colectivo local, al estar fuertemente ligada a la identidad de Concordia y al espíritu del Litoral.

Aunque su nombre original es "Muchacho del Paraná", los vecinos de Concordia la conocen como "El Niño Pescador". A pesar de ser una obra concebida para su exhibición en sala, fue emplazada al aire libre hacia fines de los años '40, lo que le otorgó una visibilidad única en el espacio público de la ciudad.

La llegada de esta pieza a Concordia fue posible gracias a las gestiones de dos figuras claves en la vida cultural del país y de la región: Andrés Chabrillón y Antonio P. Castro.

Castro, concordiense, fue el primer Secretario de Cultura de la Nación, cargo creado por Juan Domingo Perón. Desde allí impulsó políticas de federalización cultural, promoviendo el acceso a obras de arte de gran valor en todo el territorio nacional.

Por su parte, Chabrillón, primer presidente de la Comisión Municipal de Cultura, fue el nexo local que permitió que la escultura fuera inicialmente exhibida en el Salón de Bellas Artes de Concordia, antes de ser trasladada a la plaza principal.