Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja

Una unidad de rescate del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a calle Luis Corte y Facundo Quiroga, para restacar a un perro.

27 de agosto 2025 · 20:56hs
Los Bomberos trabajaron para sacar al animal.

Foto Bomberos Voluntarios de Paraná.

Los Bomberos trabajaron para sacar al animal.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná protagonizó este martes un emotivo rescate en la intersección de las calles Luis Corte y Facundo Quiroga, donde un perro había quedado atrapado entre los barrotes de una reja.

El operativo se llevó a cabo con herramientas hidráulicas, gracias a las cuales los bomberos lograron liberar al animal sin causarle lesiones. El perrito, visiblemente asustado al inicio, no tardó en mostrar signos de alivio y alegría una vez que fue puesto a salvo, provocando sonrisas entre los presentes.

Este tipo de intervenciones demuestra el compromiso y la vocación de servicio del personal del Cuerpo Activo, que no solo responde ante emergencias humanas, sino también ante situaciones que involucran a los animales, considerados por muchos como parte de la familia.

El hecho fue destacado por vecinos del lugar, quienes agradecieron la rápida y eficaz intervención de los bomberos.

El teléfono de los Bomberos

Para emergencias, comunicarse al 343-422-6999.

