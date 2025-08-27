Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná protagonizó este martes un emotivo rescate en la intersección de las calles Luis Corte y Facundo Quiroga, donde un perro había quedado atrapado entre los barrotes de una reja.
Bomberos de Paraná salvarona un perro atrapado en una reja
El operativo se llevó a cabo con herramientas hidráulicas, gracias a las cuales los bomberos lograron liberar al animal sin causarle lesiones. El perrito, visiblemente asustado al inicio, no tardó en mostrar signos de alivio y alegría una vez que fue puesto a salvo, provocando sonrisas entre los presentes.
Este tipo de intervenciones demuestra el compromiso y la vocación de servicio del personal del Cuerpo Activo, que no solo responde ante emergencias humanas, sino también ante situaciones que involucran a los animales, considerados por muchos como parte de la familia.
El hecho fue destacado por vecinos del lugar, quienes agradecieron la rápida y eficaz intervención de los bomberos.
El teléfono de los Bomberos
Para emergencias, comunicarse al 343-422-6999.