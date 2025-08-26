Paula Pedrozo, referente nacional del rugby femenino y actual capitana de Las Yaguaretés, visitará Concordia para compartir una práctica abierta y brindar una charla destinada a jugadoras locales, con el objetivo de fomentar el crecimiento y desarrollo del rugby femenino en la región.
Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local
Concordia se prepara para recibir a una de sus máximas figuras deportivas: Paula Pedrozo, líder de la Selección Argentina de Rugby Femenino. La visita tendrá lugar el próximo viernes, a partir de las 15, en el Campo de los Deportes. Allí, Pedrozo encabezará una jornada especial que busca fortalecer el rugby femenino local y brindar un espacio de aprendizaje y motivación para las jugadoras de la zona.
Jornada abierta de rugby femenino con Paula Pedrozo en Concordia
La actividad estará abierta a todo el público, tanto para quienes quieran sumarse a la práctica como para quienes prefieran presenciarla y participar de la charla que seguirá. Será una oportunidad única para compartir con una de las principales referentes del deporte nacional, reconocida por su liderazgo y compromiso dentro y fuera de la cancha.