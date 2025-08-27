Uno Entre Rios | Ovación | Manchester United

Humillante: Manchester United fue eliminado por un equipo de cuarta división

Grimsby Town derrotó por penales al Manchester United y lo dejó afuera de la Copa de la Liga de Inglaterra.

27 de agosto 2025 · 21:19hs
El arquero André Onana cometió un grosero error en la derrota del Manchester United.

El arquero André Onana cometió un grosero error en la derrota del Manchester United.

El Manchester United cayó 12-11 en la tanda de penales frente a Grimsby Town de la cuarta categoría, tras igualar 2 a 2. La catastrófica derrota derivó en la eliminación directa de los Diablos Rojos de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Tras un intenso choque, el conjunto del ascenso realizó un sorprendente esfuerzo que derivó en un contundente 2-2 en el marcador del tiempo regular del partido (ganaba 2-0 y el Manchester lo empató sobre el final). La ecuación llevó al encuentro a una definición por penales, un momento tenso en donde el azar jugó para el Grimsby.

En el último disparo desde los 12 pasos, con un marcador en 12-11, el United tenía una última oportunidad para forzar la definición a un disparo y una atajada más que podía revertir la historia.

Sin embargo, el extremo Bryan Mbeumo se paró frente al punto penal y ejecutó un disparo que alteró por completo el ánimo en Blundell Park. La pelota golpeó el travesaño, y los Diablos Rojos terminaron derrotados y angustiados, eliminados por un equipo que milita tres divisiones por debajo.

El pésimo momento del Manchester United

La derrota marca uno de los momentos más humillantes en la historia reciente del Manchester United, generando un intenso debate entre hinchas y expertos sobre la gestión del equipo y la preparación de los jugadores para enfrentar a rivales de categorías inferiores. La eliminación ante Grimsby Town quedará como un recordatorio de que, en el fútbol, ninguna ventaja está garantizada.

