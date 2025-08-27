En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

La Delegación Concordia de Prefectura Naval interceptó una embarcación con mercadería por más de 15 millones de pesos.

Secuestraron 5.000 paquetes de cigarrillos y más de 2.350 desodorantes durante el operativo.

Durante un operativo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval Argentina terminó con más de 15 millones de pesos en mercadería de origen extranjero sin aval aduanero. La intervención se llevó a cabo en la zona conocida como El Arenal, durante horas de la madrugada de este lunes.

En ese entonces, una patrulla de la Delegación Concordia detectó movimientos sospechosos en la costa y observó a una embarcación que intentaba dirigirse hacia la República Oriental del Uruguay.

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Al advertir la presencia de la Prefectura, los ocupantes abandonaron la embarcación y con ella varios bultos, dándose a la fuga entre la vegetación ribereña. Como resultado del procedimiento, se incautó mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

Resultado del operativo de Prefectura

Según detallaron, se registraron casi 5.000 paquetes de cigarrillos marca “51” (industria paraguaya) y más de 2.350 desodorantes marca “Rexona”.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, se iniciaron las actuaciones correspondientes. De acuerdo con lo que se informó, el valor estimado de lo secuestrado ronda los 17.500.000 de pesos.