Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

La Delegación Concordia de Prefectura Naval interceptó una embarcación con mercadería por más de 15 millones de pesos.

27 de agosto 2025 · 17:33hs
Secuestraron 5.000 paquetes de cigarrillos y más de 2.350 desodorantes durante el operativo.

Secuestraron 5.000 paquetes de cigarrillos y más de 2.350 desodorantes durante el operativo.

Durante un operativo de la Delegación Concordia de la Prefectura Naval Argentina terminó con más de 15 millones de pesos en mercadería de origen extranjero sin aval aduanero. La intervención se llevó a cabo en la zona conocida como El Arenal, durante horas de la madrugada de este lunes.

Prefectura Concordia
Prefectura impidió contrabando.

Prefectura impidió contrabando.

En ese entonces, una patrulla de la Delegación Concordia detectó movimientos sospechosos en la costa y observó a una embarcación que intentaba dirigirse hacia la República Oriental del Uruguay.

Centro de Convenciones de la ciudad

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

La emblemática obra Muchacho del Paraná volverá a exhibirse en Concordia.

La emblemática obra "Muchacho del Paraná" volverá a exhibirse en Concordia

Al advertir la presencia de la Prefectura, los ocupantes abandonaron la embarcación y con ella varios bultos, dándose a la fuga entre la vegetación ribereña. Como resultado del procedimiento, se incautó mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

Resultado del operativo de Prefectura

Según detallaron, se registraron casi 5.000 paquetes de cigarrillos marca “51” (industria paraguaya) y más de 2.350 desodorantes marca “Rexona”.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la doctora Analía Ramponi, se iniciaron las actuaciones correspondientes. De acuerdo con lo que se informó, el valor estimado de lo secuestrado ronda los 17.500.000 de pesos.

Concordia prefectura mercadería
Noticias relacionadas
La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Concordia: La Feria Provincial del Libro ofrecerá talleres gratuitos para todas las edades

Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos, fue en la ciudad de Concordia. 

Concordia: Rogelio Frigerio destacó la entrega de anteojos a estudiantes entrerrianos

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local.

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ferro se quedó con el clásico de Concordia.

Liga Provincial: Ferro, el nombre del líder

Ver comentarios

Lo último

Es el colmo: la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

"Es el colmo": la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Ultimo Momento
Es el colmo: la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

"Es el colmo": la reacción de Beto Casella ante la vuelta de Tamara Pettinato

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Falleció Raúl Barboza, referente del chamamé y la música litoraleña

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Policiales
En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

En Concordia Prefectura impidió contrabando por 17 millones de pesos

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Otorgan libertad condicional a abogado entrerriano condenado por asociación ilícita fiscal

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

Ovación
Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Sin Mundial en la TV Pública: el gobierno rompe una tradición de 50 años

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Olimpia es el nuevo líder del Torneo Clausura de la APB

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Cloroformo López lleva el pugilismo a su ciudad

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Rodrigo Battaglia sintió una molestia y podría perderse el duelo ante Aldosivi

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

Los pibes de Belgrano reciben a Unión

La provincia
El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Allanamiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación ambiental

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

Dejanos tu comentario