Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

Concordia se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad

27 de agosto 2025 · 18:27hs
Concordia se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Provincial del Libro, que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad. Además de la oferta habitual de editoriales, presentaciones de libros y espectáculos, los visitantes podrán disfrutar de recorridos literarios por la ciudad y paseos fluviales, propuestas que suman una experiencia cultural única y diferente.

La lancha Nave Literaria ofrecerá un recorrido por el río donde se compartirán historias y se brindará información cultural, con música a bordo a cargo de los Acordeones del Uruguay. Esta actividad es arancelada y con inscripción previa, organizada junto al Municipio de Salto, Uruguay. El itinerario incluye la Feria Provincial del Libro, el Museo de Artes Visuales de Concordia, y en Salto, la zona portuaria, la Catedral, el Mercado 18 de Julio y el Centro Cultural Academia Previale. Los interesados pueden inscribirse a través de los siguientes enlaces: residentes argentinos y residentes uruguayos.

Por otra parte, el Bus Literario recorrerá la ciudad de Concordia, visitando lugares emblemáticos, históricos y culturales con la guía de especialistas. Esta actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa: link de inscripción.

La Feria contará con la presencia de autores de renombre como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope, junto a escritores y editoriales locales. Habrá 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y diversos espectáculos, todo con entrada libre y gratuita, consolidando a Concordia como un punto de encuentro literario y cultural de la región.

LEER MÁS: De la novela erótica al humor gráfico: el éxito de Megan Maxwell y Maitena

