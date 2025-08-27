Una familia de Paraná busca intensamente a "Negro", su perro de 15 años que se extravió el viernes a la noche en la zona de Bajada Grande. El animal, que padece sordera por su edad, fue visto por última vez a través de una cámara de seguridad.
Buscan desesperadamente a un perro de 15 años en Bajada Grande
27 de agosto 2025 · 14:56hs
Buscan a "Negro", un perro de 15 años
Al momento de desaparecer llevaba puesto un poncho (foto). Desde entonces, sus dueños lo buscan día y noche sin descanso y piden colaboración a los vecinos para dar con su paradero.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 343 4685194. La familia insiste en que cualquier dato puede ser clave para encontrarlo.