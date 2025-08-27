El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre.

Este miércoles abrió al alza el dólar oficial, pero cerró con un retroceso ante, lo que se especula, fue una nueva intervención oficial.

El dólar mayorista, que es referencia del mercado, cerró a 1.349,50 pesos por unidad, siete pesos debajo del cierre del martes.

El dólar oficial saltó más de $40: cuál fue la cotización en el inicio de la semana

Al inicio de la semana había saltado 41 pesos en medio de fuertes presiones tanto económicas, de la mano de la volatilidad en las tasas de interés y en la antesala de una nueva licitación, y de presiones políticas por el escándalo de las coimas que salpica al Ejecutivo. En esta jornada, se especuló con una fuerte intervención oficial en los futuros.

Paralelamente el dólar oficial minorista finalizó a 1.329,01 pesos para compra y a 1.370,79 pesos para la venta. En el Banco Nación también moderó al cierre, ya que se ubicó en 1.320 pesos/1.360 pesos.

En cuanto a los dólares financieros subieron: el CCL avanzó 1,2% a 1.371 pesos mientras que el dólar bolsa subió 1% a 1.366 pesos.

A cuánto cerró este miércoles el blue

El dólar blue, entretanto, bajó 5 pesos, y finalizó la jornada en 1.339 pesos para la compra y 1.369 pesos para la venta.

Tras el salto de 3,1% del lunes, que lo llevó a 1.362 pesos, el dólar mayorista pausó su suba el martes al caer 0,4% hasta 1.356,5 pesos. "Este retroceso se dio luego de que el BCRA anunciara una nueva adecuación de los encajes, buscando asegurar un mayor rollover en la licitación de hoy y evitar presiones bajistas sobre las tasas en la antesala a las elecciones ante un posible exceso de liquidez (para más detalle ver nuestro Daily de ayer)", remarcaron desde la consultora PPI.