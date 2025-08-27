Causa Christe: rechazan la recusación contra el juez Malvasio y advierten sobre el uso de información falsa

El juez Alejandro Cánepa dio a conocer este miércoles su rechazo al planteo de recusación contra su colega, el juez Juan Francisco Malvasio, en el marco de la causa que investiga a Jorge Julián Christe, acusado del femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido en abril de 2020 en Paraná. En su resolución, advirtió sobre las publicaciones llevadas a los Tribunales "no tienen más valor que un rumor". También indicó que consignan datos totalmente falsos.

La recusación fue presentada por la defensa del imputado, representada por la abogada Mariana Barbitta, quien sostuvo que existe una relación de íntima amistad entre el juez Malvasio y el abogado querellante Pedro Fontanetto. El planteo se apoyó en una fotografía difundida por un blog (y reproducido por otro) en la que se ve al juez junto al exdiputado Alejandro Bahler en el casamiento de Fontanetto, realizado en 2021.

Al resolver, el juez Cánepa dijo: "En la primera de esas notas, es decir, la del 2 de agosto, se publican hechos que no son ciertos. Toda vez que, por ejemplo, asevera que el vínculo de Malvasio con Fontanetto fue expuesto públicamente a través de una fotografía que circuló en redes y medios, pero paradójicamente en la foto que acompaña la defensa y que fue publicada en el portal de cuestión no se lo ve al Dr. Fontanetto, sino al exdiputado Alejandro Bahler, padre de la novia y quien, según el propio Malvasio y también Fontanetto, fuera quien invitara a dicho casamiento, pues con él sí lo une relación de amistad. Además de ello, la nota en cuestión afirma que fue el fiscal Alfieri quien sacó esa fotografía, lo cual fue negado por el fiscal y por el Dr. Fontanetto, y por donde no pudo haber sacado la foto que asevera el medio aquel y que la defensa reproduce en condicional".

Luego, agregó: "La nota también le arropa calificativos despectivos de su persona (por Malvasio) y de la manera en que ejercería su función augurándole un proceso de destitución que, según afirma, circula con fuerza en pasillos judiciales y políticos de Entre Ríos. Todo lo que resultar incomprobable. Ese supuesto contubernista ilustrado ramplonamente por el portal el que se vale la defensa para el recusar juez de la causa, no puede acreditarse porque no pueden acreditarse las situaciones allí expuestas. Alfieri no fue a la boda y Malvasio no fue invitado por ninguno de los novios que se casaron. Como se ve de los ejemplos mencionados, la nota que se comenta aportada como prueba de la amistad, además de abundar en conceptos difamatorios, informó con un temerario desprecio por la verdad. No utilizó el potencial, no adjudicó a ninguna otra fuente del hecho que se aseveraba, ni dejó en reserva los nombres de los implicados, a la vez que ni siquiera se preocupó por confirmar o averiguar si efectivamente el doctor Alfieri fue al casamiento de Fontanetto"

En otro tramo, cuestionó la credibilidad de los artículos que citó al defensora Barbitta para fundamentar su recusación. Como puntos fundamentales, indicó:

-Falta de identificación y transparencia: señaló que las notas no están firmadas por periodistas ni responsables, y los portales no especifican quiénes conforman el equipo periodístico, ni su dueño, director, domicilio, teléfono, correo electrónico, registro de dominio o copyright, ni sus fuentes de financiación.

-Formulario de contacto ambiguo: dijo que "La Caldera" solo ofrece un formulario de contacto sin indicar quién lo leerá, contestará, ni qué tratamiento o política de privacidad se aplicará a la información.

-Contenido como "rumor": dijo que debido a estas condiciones, lo publicado se considera que "no tiene más valor que un rumor" y no puede probar lo negado por la parte recusada. En cuanto a "Entre Ríos 24", refirió que publicó una reproducción de una nota de "La Caldera" (2 de agosto de 2025), por lo que le aplican las mismas consideraciones de falsedad y carencias. En este punto, subrayó que la única diferencia es que sí presenta su fuente de financiamiento: el estado provincial a través de dineros públicos aportados por la Cámara de Diputados, el Senado de Entre Ríos, el gobierno de Entre Ríos y la ATER. A pesar de esto, su contenido tampoco fue considerado prueba válida.

Además, recordó un criterio de la Cámara Federal de Casación Penal (uno en una causa de Cristina Kirchner), que establece que las opiniones y operaciones periodísticas realizadas durante la tramitación de una causa no pueden ser utilizadas para apartar a los jueces naturales. Destacó que esto busca evitar que "operaciones de prensa" influyan en la permanencia de los jueces.

Finalmente, aclaró que la relación de amistad del juez Malvasio es con el exdiputado Alejandro Bahler, quien lo invitó a la boda de su hija. Argumentó que esta situación, donde el novio y la novia deben tolerar las relaciones e invitaciones de sus respectivos suegros, no implica que exista una relación de amistad, comunidad o confianza entre todos ellos que cumpla con los requisitos del artículo 38 inciso K del Código Procesal para generar un temor de parcialidad y apartar al juez.

Audiencia Christhe Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Espera al fallo de la Corte

La causa se encuentra actualmente a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Christe permanece con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde el 1° de agosto, cuando Malvasio revocó la domiciliaria por entender que violó la medida al sacar un pie afuera de la Casa Quinta ubicada en calle Blas Parera. Una fotografía y un informe policial fueron clave para esa decisión. Esta determinación fue apelada por la defensa ante la Cámara de Casación.

Recusación Malvasio

La recusación

En la audiencia del lunes, Barbitta pidió que el juez sea apartado ya que, a su entender, mantiene una relación de amistad con el querellante Fontanetto. Para sustentar su afirmación, citó un artículo del blog La Caldera -que administraría un abogado con causas judiciales pendientes-, en el que se menciona que el magistrado asistió a la boda del letrado el 10 de abril de 2021.

La abogada defensora sostuvo: "El Dr. Malvasio acaba de revocar el arresto domiciliario de Christe. A raíz de esa resolución, salió en todos los medios, y por eso nosotros lo tomamos como un hecho nuevo, esta relación de íntima amistad que había entre el Dr. Fontanetto y el juez". También agregó que el querellante "fue abogado del juez en el ámbito del Consejo de la Magistratura".

Recusación Malvasio Caso Christe

A su tiempo, el fiscal Alfieri pidió rechazar el pedido de recusación por entender que el planteo no tiene sustento. "Malvasio es amigo de Bahler y no de Fontanetto. Realmente asombra cómo se pueda seguir sosteniendo que todos los invitados son de Fontanetto. Yo no fui a ese casamiento, yo no saqué esa foto", señaló y añadió que en la discusión se invisibiliza a la esposa del letrado, quien, lógicamente, también llevó invitados a su boda. El acusador también refirió que los artículos que citó Barbitta eran de dudoso origen periodístico. Destacó que no se identificó ni el autor ni el propietario o responsable de los portales en cuestión.

A su tiempo, el abogado Fontanetto explicó que efectivamente el juez Malvasio fue a su boda, pero invitado por su suegro, el exlegislador Bahler. "Con el juez Malvasio no soy amigo, pero me lo cruzo todos los días por la ciudad, porque fue fiscal, porque ahora es juez, porque va al mismo club al cual voy yo, al cual va el doctor Alfieri, va usted (por Cánepa) y va Germán (por Palomeque)", dijo el letrado, quien es conocido por su desempeño como Director Técnico de rugby del CAE.

La última palabra fue para el imputado Christe, quien le dijo al juez Cánepa que no confía en el juez Malvasio. "Ya perdí la confianza en Malvasio, sobre todo por esta última resolución que tomó, que por estar a centímetros parado en un lado de la puerta recibiendo a mi hijo, ni siquiera sonó la tobillera electrónica, me envió de vuelta a la cárcel. Yo ya prácticamente ni siquiera quiero hacer un descargo ante Malvasio, ni hablar porque ya sé que todo lo que yo haga va a ser con un resultado negativo", cerró.