Mariano Werner: "La Etapa Regular nos hizo sufrir"

Mariano Werner está adentro de la Copa de Oro y evalúa estrenar el nuevo auto. “Venimos teniendo muchas fallas”, apuntó el piloto de Ford tras Buenos Aires.

El paranaense está adentro de los 12 que pelearán por la Copa de Oro en el TC. (Gentileza Juan Iribarren)

Mariano Werner logró una agónica clasificación a la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera. El paranaense padeció una pérdida de aceite en el motor durante el fin de semana, pero se las arregló para ser protagonista y terminar quinto en la carrera de Buenos Aires.

Con los puntos sumados a lo largo de la 10ª fecha, terminó 11° en el torneo y quedó a solo tres unidades de no entrar al grupo de los 12. “Se cumplió el objetivo de entrar a la Copa, que es lo que vinimos a buscar a Buenos Aires. La Etapa Regular nos hizo sufrir. Pasamos momentos difíciles… Venimos teniendo muchas fallas y no encontramos el problema, algo que casi nos perjudica incluso en esta carrera. Tenemos todavía dos pruebas pendientes y la ilusión de ver cómo funcionamos con el nuevo auto”, le explicó Werner a Solo TC.

Mariano perdió más de 70 puntos en carreras en las que venía siendo protagonista y fallas mecánicas en el Ford lo complicaron durante la Etapa Regular. En ese contexto, el ingreso a la Copa se transformó en un logro fundamental para el referente de Ford.

El tricampeón llegó a Buenos Aires en el 17° puesto del torneo a 15,5 puntos de la zona de clasificación a la Copa de Oro. Y, más allá de intentar conseguir la mayor cantidad de unidades, dependía del resultado de sus rivales para clasificar.

Ahora, con el pase asegurado a la Copa de Oro y la victoria en su poder (6ª fecha en Alta Gracia), que le otorgan ocho puntos extras, el de Paraná buscará dejar atrás los problemas técnicos y volver a ser protagonista en la pelea por la corona.

En San Luis, 13 y 14 de septiembre, cuando empiece el sprint final, quizá estrene un Ford Mustang 0km que están armando en el taller de Paraná. A su vez, antes de esa carrera, hará uso de las dos pruebas libres que le quedan (allí pretende testear la nueva unidad y decidir si lo estrena).

“Ya estaba programado hacer un auto nuevo. Con Marcelo (Occhionero) siempre hablamos de estas cuestiones, de la renovación, y siempre hay elementos que van saliendo. Este es un auto que tiene menos de dos temporadas, pero fue un poco experimental en su comienzo y creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar”, había indicado el piloto de Ford en la previa a Buenos Aires.

Los problemas en el actual Mustang lo aquejaron al representante entrerriano que en más de una oportunidad indicó que era muy difícil del encontrar el por qué. Inclusive, hasta se probó con variantes en cuanto al impulsor y todo indicaría que ese tema está descartado, pero los problemas siguen y será un dilema a resolver.

Los problemas en la temporada para Mariano Werner

Los inconvenientes que lo persiguieron al paranaense arrancaron en Viedma en la primera fecha cuando marchaba tercero en la final hasta que la rotura de la directa lo obligó a abandonar. En la cuarta fecha de Toay se ubicaba cuarto cuando un problema en una bujía lo dejó fuera de carrera. En la fecha cinco en Termas de Río Hondo la misma falla en una bujía lo hizo caer del 8° al 13° puesto.

Ya en Podadas por la séptima fecha se le rompió un motor en la serie y otro en la final. En Concepción por la fecha ocho, en su serie, venía segundo detrás de Santero y el motor quedó en cinco cilindros por otra bujía rota, cayendo al 5° lugar. En San Juan, por la fecha nueve, el motor se puso en cinco cilindros. En tanto que en la última carrera de Buenos Aires apareció una pérdida de aceite en el motor, aunque durante la final la pudo completar.