Ex intendente entrerriano fue amenazado y aplican perimetral a un dirigente

El juez de Garantías de Chajarí, Darío Guillermo Mautone, dispuso medidas de restricción para Javier Silvestri, productor citrícola y referente político del Partido Demócrata denunciado días atrás por amenaza con arma de fuego contra Gustavo Zandoná, presidente de la cooperativa de jugos JuCoFer y ex intendente de Villa del Rosario en el período 2017 - 2019. Cabe recordar que se tuvo que hacer cargo de la gestión -era viceintendente- tras la muerte de Claudio Baldezari, quien se ahogó en el río Paraná tras una tragedia náutica.

El magistrado dispuso “la prohibición de realizar actos molestos y/o intimidatorios y/o perturbadores, ya sea de manera personal y/o por interpósita persona y/o por cualquier medio electrónico y/o red social del denunciado Javier Eduardo Silvestri (…) respecto a la denunciante Gustavo Fabián Zandoná (…) como así también la prohibición de contacto por si o por interpósita persona y/o por cualquier medio (…)”.

El magistrado también prohibió el acercamiento del denunciado “en un radio que nunca podrá ser menor de los 100 metros a la redonda del domicilio” del denunciante. Según consignó Chajarí al Día, las medidas se dispusieron por el término de 90 días “bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de quedar incurso en el delito de desobediencia judicial”.

El hecho

La denuncia contra Silvestri fue radicada por Zandoná el 20 de agosto en Villa del Rosario. Afirmó que el productor y dirigente, que en 2023 militó para que Javier Milei llegue a la presidencia, lo amenazó con arma de fuego.

Tras la presentación, se dispuso un allanamiento en un establecimiento ubicado sobre calle Concordia, pasando calle Milán, denominado “El leoncito”. Con orden judicial, que dispuso la requisa domiciliaria, personal y vehicular, los resultados fueron positivos. En ese marco, se secuestró un revólver que sería del acusado.

Silvestri, además de ser productor citrícola, es conocido por su militancia a favor de las ideas libertarias. En 2023, de hecho, trabajó para la campaña de Javier Milei. En aquel momento, en una entrevista en Radio Show Chajarí, dijo: "Hay que terminar con las regulaciones, terminar la burocracia, sacar oficinas que no tienen sentido. Buscamos un país sin tanta burocracia, hacer las cosas más fácil y rápido, hacer valer la ley de la Constitución Nacional, solucionar la pobreza generando trabajo, no con bolsos de comidas. Se lleva días para poder acceder a un permiso y El estado no debería estar para eso".