Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

En el sorteo de la modalidad Tradicional del Quini 6 hubo en juego este miércoles un premio de más de 534 millones de pesos. Hubo cuatro afortunados.

27 de agosto 2025 · 21:48hs
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en la Argentina. Conocé los resultados del sorteo y todo lo que tenés que saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Estos fueron los números ganadores del sorteo del miércoles 27 de agosto.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.299 del miércoles 27 de agosto

Tradicional del Quini 6

11 - 08 - 45 - 17 - 10 - 38

Hubo 4 ganadores con 6 aciertos que se llevarán más de $ 125 millones cada uno.

La Segunda del Quini 6

11 - 00 - 35 - 15 - 01 - 19

El pozo quedó vacante con más de $ 2.213 millones.

La Revancha del Quini 6

45 - 24 - 44 - 32 - 23 - 33

El pozo quedó vacante con más de $ 1.402 millones.

Siempre Sale del Quini 6

05 - 07 - 02 - 16 - 33 - 06

Hubo 38 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 5 millones cada uno.

¿Qué es el QUINI 6?

Se trata de un juego poceado. Esto quiere decir que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

