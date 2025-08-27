Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: despertó la docente baleada por su pareja policía

La docente Carolina Huck presenta una evolución favorable, al igual que el policía Mario Corvalán. No obstante, siguen con riesgo para la vida.

27 de agosto 2025 · 08:49hs
Más de 48 horas después del disparo con el arma reglamentaria que realizó el sargento Mariano Corvalán sobre su espesa Carolina Huck, en un intento de feminicidio, se conoció que ambos mantienen una "evaluación favorable". Si bien continúan con "riesgo de vida", los dramáticos cuadros con los que ingresaron pasadas las 22 del domingo al hospital Centenario avanzaron hacia una estabilización de ambos pacientes.

Según la información suministrada por área médica de la Jefatura Departamental, la docente Carolina Huck despertó durante este martes luego que "le bajaron la sedación". Además, "muestra motricidad y expresiones de movimiento, continúa intubada con asistencia respiratoria, en evolución favorable".

LEER MÁS: Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

La mujer de 31 años, madre de una niña de 5 años, fue víctima de un disparo en la zona torácica hacia el abdomen, por lo que permanece "con riesgo para la vida".

El policía presenta un cuadro más grave

Por su parte, su esposo y agresor, Mariano Corvalán de 38 años, presenta un cuadro más crítico. "Se le realizaron estudios complementarios como tomografías y se pudo saber que permanece en evolución favorable, con riesgo de vida".

La información de Policía indica que "en las próximas 24 horas se evaluará reducir la sedación para comenzar a despertarlo" y "continúa con respiración asistida".

El sargento de la división Motorizada prosigue con custodia policial porque se le imputará el delito de "tentativa de feminicidio, agravado por el vínculo", publicó el sitio R2820.

