Imparables: Echagüe alcanza una racha legendaria en el vóley paranaense

La noche del martes 26 de agosto de 2025 quedará grabada a fuego en la historia del vóley paranaense. La Primera División Masculina del Atlético Echagüe Club escribió una página inolvidable al sumar su victoria número 50 consecutiva en certámenes organizados por la Asociación Paranaense de Vóley (APV). El triunfo fue contundente: 3-0 frente a Paracao Amarillo , con parciales de 25-16, 25-22 y 25-14, en el estadio Luis Butta, su casa.

Se trata de una marca excepcional que rompe con todos los moldes del deporte local, particularmente en las categorías mayores, donde la paridad y el recambio suelen dificultar la construcción de este tipo de hegemonías. La última vez que el AEC cayó en el ámbito de la APV fue en diciembre de 2022 , en un encuentro ante Rowing. Desde entonces, el equipo no ha hecho más que ganar.

Más que un número para Echagüe

Aunque el registro es imponente, desde el interior del club no dudan en destacar que el récord es, en realidad, el reflejo de un proceso profundo de trabajo, compromiso y crecimiento sostenido en la disciplina masculina del vóley.

Denis Pérez, capitán y referente indiscutido del equipo, no escondió su emoción tras el partido:

“Es un logro del cual no tenemos dimensión aún. Les decía a mis compañeros que, en el transcurso de estos años, normalizamos algo que no es normal. Pero es evidencia de lo que es este equipo, el grupo humano y la calidad que tiene el vóley de Echagüe, desde el mini vóley hasta la Primera. Es un orgullo ser el capitán”.

Pérez también destacó los valores que han impulsado al plantel en esta inolvidable racha.

“La ambición, constancia y amor por el vóley se evidencia en cada entrenamiento y en cada partido. Eso es muy importante para que estas cosas pasen. Siempre ponemos el foco en conseguir títulos, pero llegar a una cifra como esta también es un logro que va a quedar para siempre”.

Identidad, sentido de pertenencia y formación del Negro

Una de las claves fundamentales de este ciclo ganador es la estabilidad del plantel y el fuerte sentido de pertenencia que une a los jugadores con el club. Echagüe cuenta con una estructura sólida, donde conviven jugadores con experiencia en ligas nacionales y jóvenes formados desde las bases del club.

“Somos prácticamente los mismos jugadores siempre, y esa es una de las claves más importantes: el sentido de pertenencia y el amor por el club”, expresó el capitán.

El plantel se nutre, en gran parte, de jugadores que han recorrido todas las etapas formativas del club, desde el mini vóley hasta llegar a la máxima categoría. Este modelo de desarrollo integral se ha convertido en el valor más preciado de la disciplina.

“Muchos de los chicos están desde muy chicos, y han pasado por todas las inferiores. Ese es el valor más grande que tenemos. No solo somos un equipo: somos una familia deportiva que crece junta”, agregó Pérez.

Agradecimientos y reconocimiento colectivo

En su análisis, Denis Pérez también destacó el rol fundamental de la subcomisión de vóley, así como el permanente acompañamiento de las familias:

“Queremos agradecer especialmente a la subcomisión y a los papás, que siempre están colaborando y haciendo posible que el vóley siga creciendo. Están en todo: acompañan a los gurises, nos dan una mano gigante en la Primera, y son parte vital de este logro”.

Una marca que trasciende lo deportivo

Las 50 victorias consecutivas del equipo masculino de Echagüe no solo representan una marca estadística notable, sino que son un símbolo del modelo que el club ha sabido construir con paciencia, pasión y una mirada a largo plazo. En un contexto deportivo donde los logros muchas veces se buscan con urgencia, el AEC demuestra que la solidez, la formación y el compromiso colectivo pueden llevar a resultados extraordinarios. La historia continúa escribiéndose en cada saque, en cada bloqueo y en cada abrazo dentro de la cancha. Pero, pase lo que pase en el futuro, estas 50 victorias quedarán como un testimonio de lo que se puede lograr cuando el deporte se vive con entrega total.