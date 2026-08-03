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Concordia: comenzaron a evacuar familias por la creciente del río Uruguay

Según indicaron autoridades de la Municipalidad de Concordia se evacuaron seis familias en total. El arroyo Manzores comenzó a desbordarse

3 de agosto 2026 · 13:53hs
Según indicaron autoridades de la Municipalidad de Concordia se evacuaron seis familias en total. El arroyo Manzores comenzó a desbordarse

Según indicaron autoridades de la Municipalidad de Concordia se evacuaron seis familias en total. El arroyo Manzores comenzó a desbordarse
Según indicaron autoridades de la Municipalidad de Concordia se evacuaron seis familias en total. El arroyo Manzores comenzó a desbordarse

Según indicaron autoridades de la Municipalidad de Concordia se evacuaron seis familias en total. El arroyo Manzores comenzó a desbordarse

Este lunes por la mañana, en viviendas ubicadas a la vera de avenida Maipú, comenzaron las tareas de evacuación preventiva en Concordia ante la creciente del río Uruguay.

El doctor Diego Saure, secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia, dio precisiones desde el lugar. Puntualizó que, ante la creciente del río Uruguay, “se asiste a cinco o seis familias” en la zona de calle Maipú, en inmediaciones del arroyo Manzores que comenzó a desbordarse.

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Precisó a El Entre Ríos que se traslada a familias a centros de evacuados como la ex Bagley (la mitad de las familias); mientras que la otra mitad de ubicará en domicilios de familiares. Indicó que hay otro centro de evacuados listo “y se están armando tres más”.

Recordó: “El domingo vinimos junto a la Brigada Forestal y les fuimos consultando a la gente si tenía la posibilidad de ir a algún lugar propio o de algún familiar, les explicamos que de no ser así podíamos llevarlos a un Centro de Evacuados Municipal”.

El funcionario destacó que, desde el área que encabeza, se garantiza asistencia médica y social permanente en los centros de evacuados para loque armaron un plan de trabajo con las áreas de Extramuros y Atención Primaria de la Salud “para asistir con profesionales médicos, de enfermería, de vacua y demás gente que está en esos lugares”.

Actividades escolares

Respecto a la continuidad de las actividades escolares de los menores afectados, entre otras actividades, Sauré contó que “eso lo tiene todo preparado la Secretaría de Desarrollo, igual que la manutención, el alimento y demás en los Centros de Evacuados”, concluyó.

Concordia: comenzó la evacuación de familias por la creciente del río

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Tránsito

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte confirmaron que las interrupciones permanecerán activas mientras las condiciones del río lo requieran. No hay fecha estimada de levantamiento: todo depende de cómo evolucione el nivel del agua en las próximas horas y días.

El mensaje de las autoridades fue claro y sin vueltas: retirar vallas, intentar cruzar sectores cerrados o circular por caminos comprometidos es un riesgo real, tanto para quienes transitan como para los equipos que trabajan en el operativo. No es una sugerencia, es una advertencia concreta.

La situación puede cambiar rápido. La Dirección de Tránsito pidió a la comunidad mantenerse informada sobre posibles nuevas modificaciones en la circulación, ya que el escenario puede variar de acuerdo con la evolución de la creciente. Quien ignore las señales no solo se pone en riesgo a sí mismo, sino que también complica el trabajo de los operativos desplegados en la zona.

Mientras el río siga subiendo, la recomendación es simple: evitar las zonas afectadas, respetar la señalización y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

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