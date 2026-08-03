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Entre Ríos avanzó a la Segunda Fase Argentino Femenino de Infantiles

El Seleccionado de Entre Rios ganó los tres partidos de la Primera Fase, Región Nea, que se disputó en Chaco.

3 de agosto 2026 · 14:19hs
Entre Ríos avanzó a la Segunda Fase Argentino Femenino de Infantiles

Prensa Feber

El Seleccionado de Entre Ríos ganó los tres partidos de la Primera Fase del Campeonato Argentino Femenino de Infantiles – Región NEA – que se disputó en la localidad de Las Breñas, Chaco. De esta manera avanzó a la siguiente instancia del certamen nacional.

Con una sólida actuación colectiva, las dirigidas por Fernanda Joannás mostraron carácter, intensidad y un gran juego en equipo en cada una de las presentaciones desarrolladas en el estadio del Club Ambalab.

Maximo Andino finalizó en el segundo puesto en la prueba de 10.000 metros llanos. 

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El camino de Entre Ríos

En el estreno el día sábado, Entre Ríos superó 68 a 44 al anfitrión Chaco, con valiosas labores de Umma Re Etcheverry, con 12 puntos, y Charo Baucero, autora de 11. El elenco panza verde impuso el ritmo de juego y después de un primer tiempo favorable (35-21), no pasó sobresaltos para sellar su primer éxito.

En la mañana del domingo, las chicas derrotaron 67-50 a Corrientes, de la mano de una excelente actuación de Jordana Baridón, que completó su planilla personal con 15 puntos.

En el cierre de la primera Fase, el elenco FBER volvió a mostrar lo mejor de su repertorio e hizo lo propio frente a Misiones por 83-45, de la mano de Umma Re Etcheverry, otra vez determinante con 23 tantos.

En la Segunda Fase del Campeonato Argentino, Entre Ríos se medirá con Córdoba, Buenos Aires y el primero de la Región NOA (, sector que reune a Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca). La fecha y la sede todavía no se encuentran definidas.

La delegación entrerriana que compitió en el Campeonato Argentino Femenino de Infantiles

Valentina Gerard (Atlético Villa Elisa)

Umma Re Etcheverry (Estudiantes)

Sofía Nievas (Parque Sur)

Mailén Aguiar (Estudiantes)

Lara Medina Castrillón (Comercio de La Paz)

Jordana Baridón (Atlético Tala)

Delfina Armando (Ciclista)

Emma Herrera (La Unión de Colón)

Charo Baucero (Regatas Uruguay)

Catalina Garnier (Comercio de La Paz)

Catalina D´Angelo (Zaninetti)

Alfonsina Garnier (Comercio de La Paz)

Valentina Valdez (Progreso de Santa Elena)

María Emilia González (Regatas Uruguay)

Entrenadora: Fernanda Joannás

Asistente técnico: Darío Albornoz

Entre Ríos Campeonato Argentino Infantiles
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