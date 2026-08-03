Lucha contra los consumos problemáticos: la misión que une a Entre Ríos con Gastón Pauls

Frigerio y Gastón Pauls referente de La Casa de la Cultura de la Calle formalizaron una alianza para fortalecer el cuidado de la salud mental en Entre Ríos

En un encuentro realizado este lunes en la Casa de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio de cooperación con la organización no gubernamental La Casa de la Cultura de la Calle, representada por el reconocido actor y activista Gastón Pauls. El acuerdo busca establecer un trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar la problemática de los consumos problemáticos y las adicciones.

La iniciativa forma parte del proyecto denominado "25 firmas", el cual aspira a que todas las provincias del país se sumen a esta red de prevención. Con esta rúbrica, Entre Ríos se convierte en una de las primeras jurisdicciones en formalizar su participación en este esquema nacional.

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Durante el acto, el gobernador Frigerio subrayó que la salud mental y las adicciones son "temas prioritarios" para su gestión. "No me da vergüenza pedir ayuda sobre todo en estos temas", afirmó el mandatario, destacando la importancia de visibilizar la problemática para brindar alivio y esperanza a las familias que sufren estas situaciones.

La visión de Gastón Pauls

Por su parte, Gastón Pauls elogió la celeridad con la que el gobierno entrerriano respondió a la propuesta. El referente de la ONG valoró especialmente la actitud de Frigerio al reconocer que el Estado necesita colaboración externa: "El principio básico de la salida de las adicciones es reconocer que se tiene un problema y pedir ayuda. Estos dos pasos están siendo dados", señaló Pauls.

Alcances del convenio

El documento firmado establece lineamientos claros para implementar políticas públicas sostenidas, que incluyen campañas de comunicación pública para la concientización; incorporación de contenidos preventivos en diversos ámbitos sociales, capacitación de equipos estatales y articulación entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social.

El acuerdo reconoce que el consumo problemático es una realidad compleja, transversal y creciente, que demanda respuestas integrales y coordinadas para fortalecer una verdadera cultura del cuidado en la sociedad

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