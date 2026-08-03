Uno Entre Rios | Entre Ríos

Lucha contra los consumos problemáticos: la misión que une a Entre Ríos con Gastón Pauls

Frigerio y Gastón Pauls referente de La Casa de la Cultura de la Calle formalizaron una alianza para fortalecer el cuidado de la salud mental en Entre Ríos

3 de agosto 2026 · 14:31hs
Lucha contra los consumos problemáticos: la misión que une a Entre Ríos con Gastón Pauls

En un encuentro realizado este lunes en la Casa de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio firmó un convenio de cooperación con la organización no gubernamental La Casa de la Cultura de la Calle, representada por el reconocido actor y activista Gastón Pauls. El acuerdo busca establecer un trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar la problemática de los consumos problemáticos y las adicciones.

Lucha contra los consumos problem&aacute;ticos: La misi&oacute;n que une a Entre R&iacute;os con Gast&oacute;n Pauls

Lucha contra los consumos problemáticos: La misión que une a Entre Ríos con Gastón Pauls

Compromiso con la salud mental

La iniciativa forma parte del proyecto denominado "25 firmas", el cual aspira a que todas las provincias del país se sumen a esta red de prevención. Con esta rúbrica, Entre Ríos se convierte en una de las primeras jurisdicciones en formalizar su participación en este esquema nacional.

El CGE informó un 75% de presentismo docente en el regreso a las aulas.

Desde el Gobierno registran un 77% de presentismo docente en Entre Ríos pese al paro nacional

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos.

En el último año, creció un 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Durante el acto, el gobernador Frigerio subrayó que la salud mental y las adicciones son "temas prioritarios" para su gestión. "No me da vergüenza pedir ayuda sobre todo en estos temas", afirmó el mandatario, destacando la importancia de visibilizar la problemática para brindar alivio y esperanza a las familias que sufren estas situaciones.

La visión de Gastón Pauls

Por su parte, Gastón Pauls elogió la celeridad con la que el gobierno entrerriano respondió a la propuesta. El referente de la ONG valoró especialmente la actitud de Frigerio al reconocer que el Estado necesita colaboración externa: "El principio básico de la salida de las adicciones es reconocer que se tiene un problema y pedir ayuda. Estos dos pasos están siendo dados", señaló Pauls.

Alcances del convenio

El documento firmado establece lineamientos claros para implementar políticas públicas sostenidas, que incluyen campañas de comunicación pública para la concientización; incorporación de contenidos preventivos en diversos ámbitos sociales, capacitación de equipos estatales y articulación entre las áreas de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social.

El acuerdo reconoce que el consumo problemático es una realidad compleja, transversal y creciente, que demanda respuestas integrales y coordinadas para fortalecer una verdadera cultura del cuidado en la sociedad

.

Entre Ríos Gastón Pauls Rogelio Frigerio
Noticias relacionadas
Argentina tuvo 5,9% más de turistas que el año pasado durante las vacaciones de invierno

Argentina tuvo 5,9% más de turistas que el año pasado durante las vacaciones de invierno

la sinfonica de entre rios presenta la magia de la musica brasilera en la escuela normal

La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

entre rios expande su red de parques solares fotovoltaicos

Entre Ríos expande su red de parques solares fotovoltaicos

Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola.

Entre Ríos reactivó el Consejo Consultivo para el desarrollo de la Cadena Apícola

Ver comentarios

Lo último

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Ultimo Momento
¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Policiales
Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Ovación
Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Los errores tontos de Boca en el año que derivaron en goles pelotudos, como dijo Arruabarrena

Los "errores tontos" de Boca en el año que derivaron en "goles pelotudos", como dijo Arruabarrena

La provincia
El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

Dejanos tu comentario