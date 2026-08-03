Duro revés para la FIFA: Gales se convirtió en el primer país en retirarle su apoyo.

La federación del país europeo tomó esa decisión luego de que Gianni Infantino presentase un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

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La federación galesa se convirtió en la primera en retirar de forma pública su apoyo al presidente de la FIFA , Gianni Infantino, después de que presentase un proyecto para vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados.

En un comunicado, la federación de Gales confirmó que quitó su apoyo al actual presidente de la FIFA de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031. "Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", expresó el organismo.

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El pasado miércoles, la FIFA había anunciado su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

El proyecto recibió el jueves un revés con la negativa de la UEFA, que integran ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930, que alertó que sus federaciones nacionales no participarían en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".