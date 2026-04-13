Concordia: agua marrón y sin respuestas, suspenden clases en escuela.

Docentes y estudiantes sin clases en la escuela N° 31 por agua turbia. Agmer Seccional Concordia reclama soluciones urgentes ante riesgos sanitarios.

Desde la Agmer Seccional Concordia informaron que este lunes acompañaron el reclamo de la Escuela Secundaria N° 31 Benito Juárez , luego de que desde el jueves se advirtiera que el agua para consumo general salía turbia y con color marrón.

Además, señalaron que la situación se da en el marco de otros reclamos edilicios y que, hasta el momento, no han recibido respuestas por parte de la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia.

Concordia: sin soluciones oficiales, crece la preocupación en la Escuela N°31

Embed

Tras analizar el contexto y ante la continuidad del problema durante toda la semana, se decidió la suspensión de las actividades escolares presenciales.

Desde el gremio exigieron una pronta solución ante el riesgo que implica el consumo de agua en esas condiciones, así como su utilización para la higiene personal y la preparación de alimentos.

También reclamaron la urgente reparación del recinto de tanques y bombas de agua, donde existe una pérdida que pone en riesgo a docentes, estudiantes y personal, además de una reparación integral del edificio escolar.